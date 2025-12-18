۱۰ دلیل برای خوردن باقالی در شب یلدا

به بهانه نزدیک شدن به شب یلدا با مروری کوچکی به یک خوراکی خوشمزه‌ زمستانی می‌رسیم که قدیم طرفداران زیادی داشته است .باقالی پخته از قدیم محبوب ترین خوراکی این شب بوده است.

اگر به گذشته هم برگردید دستفروش‌های باقالی فروش را به یاد می‌آورید. اما این همه داستان خوشمزه باقالی نیست. هیچ کس باقالی پلو را فراموش نمی‌کند. اما چرا انقدر تاکید به خوردن باقالی وجود دارد؟ باقالی چه تاثیری بر سلامتی ما دارد؟

باقالی کمی طعم خاکی شیرین دارد و توسط مردم سراسر جهان خورده می‌شود. باقالی سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و پروتئین است. تصور می‌شود که باقالی اثرات چشمگیری بر سلامتی مانند بهبود عملکرد حرکتی و ایمنی بدن داشته باشد.

اما باقالی با سلامت شما چه کار می‌کند؟

منبع بسیار خوبی از فیبر محلول، پروتئین، فولات، منگنز و مس است.

به علائم بیماری پارکینسون کمک می‌کند.

به جلوگیری از نقایص هنگام تولد نوزاد کمک می‌کند.

حاوی مواد مغذی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است.

برای سلامت استخوان مفید است

علائم کم خونی را بهبود می‌بخشد

به فشار خون بالا و کنترل آن کمک می‌کند.

به کاهش وزن کمک می‌کند.

به کاهش کلسترول کمک می‌کند.

به راحتی می‌توانید به رژیم غذایی خودتان آن را اضافه کنید.

