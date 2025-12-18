این سالاد جذاب لبو را برای شب یلدا درست کنید
سالاد لبو یکی از سالادهای خوش رنگ و لعاب پاییزی است که بسیار خوشرنگ و خوشطعم است و برای پذیرایی در شب یلدا یک گزینه عالی است.
همانطور که میدانیم شب یلدا یکی از سنتهای کهن ماست. در این شب بلند خانوادهها دور هم جمع میشوند و در کنار هم میوه و تنقلات مخصوص این شب را میل میکنند. معمولا میزبان برای برگزرای مهمانی شب یلدا تلاش میکند تا بهترین و مناسبترین خوراکیها را که با فرهنگ این شب همخوانی بیشتری دارد، برای مهمانان تهیه کنند، از تزیین هندوانه و درست کردن انواع دسرهای انار و هندوانه گرفته تا پختن غذاهایی مثل آش انار یا خورشت ناردون و.... در این میان سالادها هم از قافله یلدا دور نماندهاند. سالاد لبو یکی از انواع همین سالادهای پاییزی و یلدایی است که رنگ بسیار جذابی دارد و آنقدر خوشمزه است که بعد از خوردنش آرزو میکردید کاش در همه طول سال لبو در بازار موجود بود و میتوانستید این سالاد خوشمزه و خوشرنگ را درست کنید. این سالاد خوشمزه به دلیل داشتن گردو، ذرت، پیازچه، جعفری و... بسیار مغذی، پرخاصیت و لذیذ است و میتواند به عنوان غذای اصلی نیز سرو شود. اگر دوست دارید این سالاد زیبا را برای میز یلدایتان درست کنید، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با هم مرحله به مرحله این سالاد لبوی جذاب را آماده کنیم.
مواد لازم
لبوی پخته: ۳۰۰ گرم (۲ عدد متوسط)
ذرت: ۱۰۰ گرم (نصف لیوان)
جعفری: ۵ شاخه
پیازچه: ۴ شاخه
مغز گردو: ۱ فنجان
سس مایونز: ۱ قاشق غذاخوری
سس خردل: نصف قاشق غذاخوری
ماست یونانی یا هم زده: ۵ قاشق غذاخوری
نمک، فلفل سیاه، آویشن و نعناع خشک: به میزان لازم
طرز تهیه
برای درست کردن این سالاد خوشمزه و یلدایی ابتدا لبوها را بپزید و بعد از اینکه کاملا خنک شد، آنها را پوست و بعد رنده کنید. لبوی رنده شده را به مدت نیم ساعت داخل آبکش بریزید تا آب اضافه لبو کشیده شود و داخل سالاد آب نیندازد.
در مرحله بعد پیازچه و جعفری را خرد کنید و همراه با لبوهای رنده شده داخل یک کاسه مناسب بریزید. حالا ذرت و گردوی خرد شده را اضافه کنید. در آخر سس مایونز، سس خردل، ماست هم زده، نمک، فلفل سیاه، آویشن و نعناع خشک را اضافه کنید و همه مواد سالاد را خوب هم بزنید تا کاملا با هم مخلوط شوند. سالاد را داخل ظرف سرو بریزید و به مدت نیم ساعت داخل یخچال بگذارید تا مزهها به خورد هم بروند و بعد از آن نوش جان کنید.
نکات تکمیلی
۱ ـ هنگام خرید لبو توجه داشته باشید که لبوی مرغوب باید کوچک و سفت و رنگ آن نارنجی پر رنگ باشد. اگر لبو خیلی بزرگ همراه با ریشههای پشمی زیاد بود، هرگز آن را خریداری نکنید؛ زیرا نشان دهنده یک لبوی پیر است. لبوی خیلی بزرگ معمولا وسطش سفت است و مغزپخت نمیشود. به طور کلی همیشه سعی کنید لبوهای کوچک یا متوسط را خریداری کنید که پختشان هم راحتتر است.
۲ ـ اگر منع مصرف سس مایونز دارید یا اینکه به خاطر کالری بالای سس مایونز تمایلی به استفاده از آن را ندارید، میتوانید ماست چکیده یا ماست هم زده و پرچرب را جایگزین کنید؛ اما باید بدانید که ماست معمولاً آب میاندازد؛ بنابراین توصیه میشود برای مهمانیها این کار را انجام ندهید و از سس مایونز کم چرب استفاده کنید.
۳ ـ ذرت یکی از دانههای خوراکی بسیار خوشمزه و پر طرفدار است که در آشپزی کاربرد زیادی دارد. از دانه ذرت برای تهیه انواع سالاد سبزیجات، سوپها، خوراک مرغ، خورش، ماکارانی، فینگرفودها، سالاد الویه و سالاد ماکارانی و حتی در ترشیها استفاده میشود. ما معمولا ذرت را به صورت قوطیهای کنسرو از فروشگاه مواد غذایی یا به صورت منجمد و نیمپز از فروشگاههای سبزیجات تهیه میکنیم. اگر برای تهیه ذرت از خود بلال استفاده میکنید، باید بدانید که بهترین بلال برای تهیه ذرت، بلالهای معروف به ذرت مکزیکی هستند که در مغازههای ترهبار موجودند. بلال ذرت مکزیکی دارای دانههای درشت؛ شفاف و بسیار نرم و شیرین است که برای تهیه سالاد و استفاده در انواع ترشی و غذا مناسب هستند. دانههای این نوع بلال به رنگ زرد روشن هستند و تیره نمیشوند.
۴ ـ حتما بعد از رنده کردن لبو اجازه بدهید لبو نیم ساعت داخل آبکش باشد و هر چند دقیقه یکبار لبوها را با پشت قاشق فشار بدهید تا آب لبو کاملا خارج شود و داخل لبو آب نیندازد.
۵ ـ جعفری و پیازچه را به اندازهای خرد کنید که خیلی له نشود و داخل سالاد آب نیندازد.