خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهترین شیرینی و دسر‌های ویژه شب یلدا

بهترین شیرینی و دسر‌های ویژه شب یلدا
کد خبر : 1729407
لینک کوتاه کپی شد.

شب یلدا نزدیک است و خانم‌های خانه دار می‌توانند در خانه، انواع شیرینی و دسر ویژه شب یلدا را درست کنند تا در کنار اعضای خانواده از خوردن آن، لذت ببرند.

شیرینی‌ها و کیک‌های یلدایی فقط در قنادی‌ها پیدا نمی‌شود. چنانچه سری هم به آشپزخانه خانم‌های خوش سلیقه ایرانی بزنید متوجه می‌شوید با صبر و حوصله خیلی زیادی در حال آماده کردن شیرینی‌های خانگی برای شب یلدا هستند.

نزدیک شب یلدا شیرینی‌های ویژه شب یلدا در قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها بسیار دیده می‌شود. چند روز مانده به این شب بلند، خیلی از قنادی های، کیک‌ها و شیرینی‌های مخصوصی را برای این شب تهیه کرده و بیشتر آن‌ها از طرح هندوانه و رنگ‌های سبز و قرمز با دانه‌های سیاه رنگ برای تهیه کیک‌های مخصوص شب یلدا استفاده می‌کنند. اگر دلتان هوس شیرینی یلدایی خوشمزه و خوشگل کرده همراه ما باشید.

شیرینی‌ها و کیک‌های یلدایی فقط در قنادی‌ها پیدا نمی‌شود. چنانچه سری هم به آشپزخانه خانم‌های خوش سلیقه ایرانی بزنید متوجه می‌شوید با صبر و حوصله خیلی زیادی در حال آماده کردن شیرینی‌های خانگی برای شب یلدا هستند.

 شیرینی و دسر شب یلدا از بخش‌های جذاب و جدانشدنی این شب هستند. این مقدمه را ارائه کردیم تا شما را برای دیدن انواع مختلف و اشتها آور شیرینی شب یلدا آماده کنیم. چنانچه می‌خواهید امسال یک شب یلدای فراموش نشدنی داشته باشید در ادامه همراه ما باشید.

اگر شما هم از آن دسته آدم ­های خوش‌سلیقه و با حوصله­‌ای هستید که ترجیح می­ دهید خودتان پخت و پز شب یلدا را دست بگیرید در بخش بعدی فهرستی از شیرینی ­های سنتی و دوست داشتنی شب چله است برایتان آورده ایم تا بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.

فهرست شیرینی‌های شب یلدا

شیرینی‌های انگشتی تهیه شده با میوه‌های مشهور یلدا به همراه مواردی مثل: خامه، مربا، مارمالاد، سس شکلات، برگه‌ها و مغز‌ها

شیرینی‌ها و نان‌های سنتی مانند: گز، سوهان، پشمک، کاک، نان برنجی، شیرینی نخودچی، نان شیرمال و…

کیک و شیرینی‌تر مانند: رولت، نان خامه‌ای، کیک‌های اسفنجی و خامه‌ای، ردولوت و…

کاپ کیک، مافین و کوکی با طرح یلدا

دسر‌های شیرین مانند: شله زرد، مسقطی، فرنی، قوتو، ارده شیره و…

شیرینی‌های خشک مانند: کشمشی، باقلوا، ترافل، خرمایی، قطاب و…

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری