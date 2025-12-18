بهترین شیرینی و دسرهای ویژه شب یلدا
شب یلدا نزدیک است و خانمهای خانه دار میتوانند در خانه، انواع شیرینی و دسر ویژه شب یلدا را درست کنند تا در کنار اعضای خانواده از خوردن آن، لذت ببرند.
شیرینیها و کیکهای یلدایی فقط در قنادیها پیدا نمیشود. چنانچه سری هم به آشپزخانه خانمهای خوش سلیقه ایرانی بزنید متوجه میشوید با صبر و حوصله خیلی زیادی در حال آماده کردن شیرینیهای خانگی برای شب یلدا هستند.
نزدیک شب یلدا شیرینیهای ویژه شب یلدا در قنادیها و شیرینی فروشیها بسیار دیده میشود. چند روز مانده به این شب بلند، خیلی از قنادی های، کیکها و شیرینیهای مخصوصی را برای این شب تهیه کرده و بیشتر آنها از طرح هندوانه و رنگهای سبز و قرمز با دانههای سیاه رنگ برای تهیه کیکهای مخصوص شب یلدا استفاده میکنند. اگر دلتان هوس شیرینی یلدایی خوشمزه و خوشگل کرده همراه ما باشید.
شیرینی و دسر شب یلدا از بخشهای جذاب و جدانشدنی این شب هستند. این مقدمه را ارائه کردیم تا شما را برای دیدن انواع مختلف و اشتها آور شیرینی شب یلدا آماده کنیم. چنانچه میخواهید امسال یک شب یلدای فراموش نشدنی داشته باشید در ادامه همراه ما باشید.
اگر شما هم از آن دسته آدم های خوشسلیقه و با حوصلهای هستید که ترجیح می دهید خودتان پخت و پز شب یلدا را دست بگیرید در بخش بعدی فهرستی از شیرینی های سنتی و دوست داشتنی شب چله است برایتان آورده ایم تا بتوانید از آنها استفاده کنید.
فهرست شیرینیهای شب یلدا
شیرینیهای انگشتی تهیه شده با میوههای مشهور یلدا به همراه مواردی مثل: خامه، مربا، مارمالاد، سس شکلات، برگهها و مغزها
شیرینیها و نانهای سنتی مانند: گز، سوهان، پشمک، کاک، نان برنجی، شیرینی نخودچی، نان شیرمال و…
کیک و شیرینیتر مانند: رولت، نان خامهای، کیکهای اسفنجی و خامهای، ردولوت و…
کاپ کیک، مافین و کوکی با طرح یلدا
دسرهای شیرین مانند: شله زرد، مسقطی، فرنی، قوتو، ارده شیره و…
شیرینیهای خشک مانند: کشمشی، باقلوا، ترافل، خرمایی، قطاب و…