شیرینی‌ها و کیک‌های یلدایی فقط در قنادی‌ها پیدا نمی‌شود. چنانچه سری هم به آشپزخانه خانم‌های خوش سلیقه ایرانی بزنید متوجه می‌شوید با صبر و حوصله خیلی زیادی در حال آماده کردن شیرینی‌های خانگی برای شب یلدا هستند.

نزدیک شب یلدا شیرینی‌های ویژه شب یلدا در قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها بسیار دیده می‌شود. چند روز مانده به این شب بلند، خیلی از قنادی های، کیک‌ها و شیرینی‌های مخصوصی را برای این شب تهیه کرده و بیشتر آن‌ها از طرح هندوانه و رنگ‌های سبز و قرمز با دانه‌های سیاه رنگ برای تهیه کیک‌های مخصوص شب یلدا استفاده می‌کنند. اگر دلتان هوس شیرینی یلدایی خوشمزه و خوشگل کرده همراه ما باشید.

شیرینی و دسر شب یلدا از بخش‌های جذاب و جدانشدنی این شب هستند. این مقدمه را ارائه کردیم تا شما را برای دیدن انواع مختلف و اشتها آور شیرینی شب یلدا آماده کنیم. چنانچه می‌خواهید امسال یک شب یلدای فراموش نشدنی داشته باشید در ادامه همراه ما باشید.

اگر شما هم از آن دسته آدم ­های خوش‌سلیقه و با حوصله­‌ای هستید که ترجیح می­ دهید خودتان پخت و پز شب یلدا را دست بگیرید در بخش بعدی فهرستی از شیرینی ­های سنتی و دوست داشتنی شب چله است برایتان آورده ایم تا بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.

فهرست شیرینی‌های شب یلدا

شیرینی‌های انگشتی تهیه شده با میوه‌های مشهور یلدا به همراه مواردی مثل: خامه، مربا، مارمالاد، سس شکلات، برگه‌ها و مغز‌ها

شیرینی‌ها و نان‌های سنتی مانند: گز، سوهان، پشمک، کاک، نان برنجی، شیرینی نخودچی، نان شیرمال و…

کیک و شیرینی‌تر مانند: رولت، نان خامه‌ای، کیک‌های اسفنجی و خامه‌ای، ردولوت و…

کاپ کیک، مافین و کوکی با طرح یلدا

دسر‌های شیرین مانند: شله زرد، مسقطی، فرنی، قوتو، ارده شیره و…

شیرینی‌های خشک مانند: کشمشی، باقلوا، ترافل، خرمایی، قطاب و…

