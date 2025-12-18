طرز تهیه یک بیسکوئیت شکلاتی خوشمزه؛ ویژه شب یلدا

طرز تهیه بیسکوئیت شکلاتی یلدا

مدت زمان آماده‌سازی تهیه این بیسکوئیت‌ها ۱۰-۱۵ دقیقه است.

مقدار مواد اعلام شده در این آموزش ۱۰ عدد بیسکوئیت شکلاتی به شما می‌دهد.

درجه سختی تهیه این بیسکوئیت در دسته بندی آسان قرار دارد.

مرحله اول | آماده‌سازی شکلات

در اولین مرحله برای تهیه این بیسکوئیت به سراغ آماده‌سازی شکلات‌ها روید.

طعم شکلات در این بیسکوئیت بسیار مهم است و تاثیر مستقیمی بر طعم نهایی بیسکوئیت یلدایی شما دارد.

شما می‌توانید مطابق با ذائقتان از شکلات تلخ، شیرین یا حتی شکلات سفید و شکلات‌های رنگی میوه‌ای استفاده کنید.

ما امروز در این آموزش برای تهیه این بیسکوئیت‌های بسیار خوشمزه از شکلات تلخ استفاده کردیم.

شکلات‌ها را دورن ظرف مناسبی بریزید و ظرف را روی بخار کتری قرار دهید.

۲-۳ دقیقه‌ای زمان دهید تا شکلات‌ها به روش بن‌ماری ذوب شوند و شکل مایع به خود گیرند.

مرحله دوم | آماده سازی انار

در دومین مرحله تا زمانی که شکلات ذوب می‌شود به سراغ آماده سازی انار روید.

انار را بشویید و دانه کنید.

بهتر است برای زیباتر شدن بیسکوئیت‌هایتان از انار‌های دانه قرمز استفاده کنید.

حال در همین مرحله باید آب اضافی دانه‌های انار را بگیرید و آن‌ها را خشک کنید.

چند دستمال کاغذی روی هم قرار دهید و دانه‌های انار را روی دستمال بریزید به آرامی آن‌ها را کمی تکان دهید تا تمام رطوبت و نم دانه‌های انار گرفته شود.

توجه داشته باشید که اجرای این مرحله بسیار مهم است اگر دانه‌های انار آب داشته باشند در نهایت روی شکلات پس از مدت زمان کوتاهی آب می‌اندازند و له می‌شوند.

مرحله سوم | آماده سازی قیف‌های بستنی

در سومین مرحله به سراغ آماده سازی قیف‌ها روید.

این قیف‌ها در ابعاد و اشکال مختلفی در لوازم قنادی‌ها یافت می‌شود.

شما متناسب با ذلئقه و سلیقه خود می‌توانید از سایر طرح‌های آن‌ها استفاده کنید.

قیف‌ها را به آرامی با کمک چاقوی تیزی از وسط نصف کنید.

بهتر است از چاقوی اره‌ای برای این کار استفاده کنید.

مرحله چهارم | تزیین بیسکوئیت یلدایی

در چهارمین مرحله به سراغ تزیین بیسکوئیت‌ها روید.

با کمک قاشق مقداری از شکلات بن ماری شده را روی بیسکوئیت زنید و با کمک پشت قاشق شکلات را روی سطح بیسکوئیت به آرامی پهن کنید تا تمام قست‌های بیسکوئیت کاور شود.

حال قیف‌های نصف شده را از وسط به سمت قسمت بیرونی یسکوییت قرار دهید.

کمی با دست به آن فشار آورید تا نان بستنی به بیسکوئیت بچسبد.

مقداری دانه انار روی شکلات‌ها بریزید.

حال با کمک برگ سبز گیاهان، خلال پسته، شکلات چیپسی، ترافل و انواع مغز‌ها بیسکوئیت‌های جذابتان را تزیین کنید.

توجه داشته باشید که در این مرحله کمی باید سرعت عمل داشته باشید و تا قبل از خشک شدن شکلات تزییناتتان را به صورت کامل روی آن‌ها انجام داده باشید.

مرحله پنجم | استراحت دادن به بیسکوئیت

پس از کامل کردن تزینات روی بیسکوئیت‌ها آن‌ها را در دمای محیط قرار دهید تا شکلات‌ها به خوبی خشک شوند.

اگر عجله دارید می‌توانید آن‌ها را به مدت ۵ دقیقه در فریز یا ۱۰ دقیقه در یخچال قرار دهید تا آماده سرو شوند.

این بیسکوئیت‌های جذاب رنگ و شکل زیایی به میز و سفره یلدای شما می‌دهند، شما با سایر میوه‌های خشک و هر آنچه که مورد علاقه تان است به راحتی می‌توانید روی بیسکوئیت‌ها را تزیین و نوش جان کنید.

از سایر بیسکوئیت‌ها نیز می‌توانید استفاده کنید و مطابق با آموزش فوق پیش روید.

