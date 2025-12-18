اینجا این بار می‌خواهیم یک غذای متفاوت معرفی کنیم که شاید کمتر کسی تا حالا آن را پخته باشد. اما غذایی کاملا سالم، مقوی و البته متناسب با شب یلداست. لبو پلو یکی از انواع پلوهای مخلوط خوشمزه و اصیل ایرانی است که از ترکیب لبوی سرخ شده با برنج و کوفته قلقلی تهیه می‌شود.

پلوهای مخلوط واقعا بی‌نظیر هستند. کمتر کسی پیدا می‌شود که لوبیا پلو، عدس پلو، باقالی پلو، شیرینی پلو و... را دوست نداشته باشد. پلوهای مخلوط جدای از خوشمزگی خیلی هم متنوع هستند و تقریبا با هر موادی که در دسترس دارید، می‌توانید دست به ابتکار بزنید و یک بشقاب پلوی مخلوط خوشمزه درست کنید. لبو پلو یکی از غذاهای سنتی ایرانی است که تقریبا فراموش شده است و کمتر کسی پیدا می‌شود که این غذای خوشمزه و خوش آب و رنگ را در منزل تهیه کند.

این غذا رنگ قرمز بسیار خوشرنگی دارد و به دلیل داشتن لبو یک غذای مجلسی و خوشمزه برای شام شب یلدا است. لبو پلو دستور پخت ساده‌ای دارد و به راحتی می‌توانید آن را در منزل تهیه کنید. اگر دوست دارید این غذای خوشمزه و مجلسی را برای شب یلدا بپزید، در ادامه این مطلب با آموزش لبو پلو با ما همراه باشید.

مواد لازم

برنج: ۳ پیمانه

لبوی متوسط: ۳ عدد

پیاز: ۲ عدد

زعفران دم کرده: ۳ قاشق غذاخوری

گوشت چرخ کرده: ۳۰۰ گرم

زرشک: نصف لیوان

خلال پسته و بادام: به میزان لازم

آب لیمو: ۱ قاشق غذاخوری

نمک، زدرچوبه، پودر سیر و فلفل: به میزان لازم

سماق: نصف قاشق چای‌خوری

دارچین: نوک قاشق چای‌خوری

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه لبو پلو

برای درست کردن این غذای خوشمزه اول برنج را با آب ولرم و کمی نمک خیس کنید و بگذارید ۴ ساعت بماند. ۱ عدد پیاز را رنده کنید و همراه با گوشت چرخ کرده داخل یک کاسه بریزید. نمک، فلفل، زردچوبه، دارچین و پودر سیر را به آن اضافه کنید و خوب گوشت را ورز بدهید تا مزه‌ها با هم مخلوط شوند. حالا کوفته قلقلی‌ها را درست کنید و به مدت نیم ساعت داخل یخچال بگذارید تا استراحت کند، سپس کوفته قلقلی‌ها را داخل روغن سرخ کنید و کنار بگذارید. ۱ عدد پیاز دیگر را به صورت نگینی خرد کنید و همراه با مقداری روغن داخل یک ماهی تابه بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا پیاز کمی نرم و طلایی شود. بعد مقداری زردچوبه به آن اضافه کنید. لبوها را پوست کنید و بعد با رنده درشت رنده کنید و به پیاز اضافه کنید. مقداری آب لیمو ترش، سماق، نمک و فلفل سیاه به لبو اضافه کنید و حرارت را کم کنید تا آب لبو با حرارت کم کاملا کشیده شود.

در این فاصله لبوها را چندبار هم بزنید تا نسوزد. بعد از اینکه آب لبو کاملا خشک شد، اجاق گاز را خاموش کنید. برنج را آبکش کنید و ته‌دیگ مورد علاقه‌تان را کف قابلمه بچینید. مقداری برنج داخل قابلمه بریزید و مقداری لبوی سرخ شده و کمی کوفته قلقلی روی برنج بریزید. دوباره کمی برنج بریزید و روی آن لبوی سرخ شده و کوفته قلقلی بریزید و این کار را تا جایی که مواد تمام شود، ادامه بدهید. دمکنی بگذارید و اجازه بدهید برنج به مدت ۴۵ دقیقه دم بکشد. در صورت تمایل کمی زرشک و خلال پسته و بادام را با کره تفت بدهید و برای تزیین کنار بگذارید. وقتی برنج دم کشید، مقداری برنج سفید از روی قابلمه بردارید و بعد پلو را هم بزنید. روی برنج سفید کمی زعفران بریزید و بعد از اینکه لبو پلو را داخل دیس کشیدید، برنج زعفرانی را همراه با ترکیب زرشک و خلال پسته و بادام برای تزیین روی برنج بریزید. لبو پلوی خوشمزه و مجلسی شما در این مرحله آماده سرو است، نوش جان.

نکات مهم

۱ ـ نگران شیرین بودن این غذا به خاطر لبو نباشید؛ چون این غذا اصلا شیرین نیست.

۲ ـ هنگام خرید لبو توجه داشته باشید که لبوی مرغوب باید کوچک و سفت و رنگ آن نارنجی پر رنگ باشد. اگر لبو خیلی بزرگ همراه با ریشه‌های پشمی زیاد بود، هرگز آن را خریداری نکنید؛ زیرا نشان دهنده یک لبوی پیر است. لبوی خیلی بزرگ معمولا وسطش سفت است و مغزپخت نمی‌شود. به طور کلی همیشه سعی کنید لبوهای کوچک یا متوسط را خریداری کنید که پخت‌شان هم راحت‌تر است.

۳ ـ برای آبکش کردن برنج به این نکات توجه کنید. بعد از اینکه برنج را شستید، به آن آب گرم و نمک اضافه کنید. نمک را به اندازه‌ای اضافه کنید که کمی شورتر از حد معمول باشد. بگذارید برنج چند ساعت خیس بخورد. بهتر است برنج حداقل ۳ ساعت با نمک خیس بخورد تا کیفیت بهتری داشته باشد. اگر وقت دارید، حتماً از شب قبل برنج را خیس کنید.

برای آب‌کش کردن برنج قابلمه را تا دو سوم از آب پر کنید و روی حرارت بگذارید. نمک را به آن اضافه کنید. وقتی آب به جوش آمد، باید برنج را اضافه کنید. آبی را که به برنج اضافه شده بود و برنج با آن خیس خورده بود، خالی کنید و برنج خیس خورده را داخل آب درحال جوش بریزید. حرارت برنج درحال جوش نباید کم باشد و شعله گاز باید متوسط رو به زیاد باشد. درب قابلمه را نگذارید و صبر کنید تا آب برنج جوش بیاید. وقتی آب دوباره به جوش آمد، چندبار با فاصله و البته با دقت برنج را هم بزنید تا دانه‌ها از هم باز شود. دقت کنید برنج را خرد نکنید. تقریباً برنج حدود ده تا چهارده دقیقه باید بجوشد. البته زمان جوشیدن برنج به نوع آن بستگی دارد. زمانی برنج برای آب‌کش کردن مناسب است که دانه‌های آن نرم شود؛ ولی هنوز مغز آن سفت باشد.

بعد از اینکه برنج را آب‌کش کردید، اجازه بدهید آب برنج کاملاً گرفته شود. سپس روی برنج آب سرد بریزید تا پخت دانه‌ها متوقف شود و همین‌طور نمک اضافی بین دانه‌های برنج بیرون رود تا برنج شور نشود. اگر خواستید برنج بیشتر قد بکشد، وقتی برنج شروع به جوشیدن کرد، یک استکان آب سرد به آن اضافه کنید. این کار باعث می‌شود به برنج شوک وارد شود و بیش‌تر قد بکشد. دقت داشته باشید که آب سرد را از وسط برنج اضافه نکنید؛ بلکه خیلی آرام از اطراف برنج اضافه کنید.

