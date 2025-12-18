طرز تهیه چیز کیک انار مخصوص شب یلدا

چیز کیک یا کیک پنیر یکی از محبوب‌ترین دسر‌های دنیاست و در واقع یک نوع شیرینی است که از دو لایه تشکیل شده است که لایه اصلی آن متشکل از انواع پنیر مثل پنیر خامه‌ای، پنیر ماسکارپونه و خامه می‌باشد که معمولاً با پودر قند یا پودر شکر شیرین می‌شود.

لایه زیرین چیز کیک از بیسکویت پودر شده یا انواع کیک‌ها علی الخصوص کیک اسفنجی تهیه می‌شود همچنین روی چیز کیک بنا به ذائقه افراد می‌تواند با انواع سس شکلات، سس میوه، ژله یا میوه تزئین شود چیز کیک بر اساس نوع تهیه آن به دو دسته پخته شده و پخته نشده (یخچالی) تقسیم می‌شوند.

همان طور که می‌دانید چیز کیک یکی از دسر‌های پرطرفدار است و به دلیل ظاهر زیبایی که دارد سفره شما را بسیار چشم نواز می‌کند بنابراین برای مهمانی‌ها و مجالس مناسب است.

چیز کیک دو نوع پختنی و یخچالی دارد که طرز تهیه چیز کیک یخچالی بسیار ساده‌تر از انواع چیز کیک‌های پختنی است این روز‌ها که به شب یلدا نزدیک می‌شویم و بسیاری در تدارک مهمانی شب یلدا هستند چیز کیک انار انتخاب مناسبی است به همین دلیل در این بخش طرز تهیه این دسر خوشمزه را با همه نکات آن برای شما بیان می‌کنیم پس در ادامه با ما همراه باشد تا با تهیه این دسر خوشمزه آشنا شوید.

مواد لازم برای تهیه چیز کیک انار

بیسکویت پتی بور ۲ بسته

کره ۱۰۰ گرم

پنیر ماسکارپونه ۱۵۰ گرم

خامه قنادی یا خامه صبحانه ۱۵۰ گرم

ژله انار ۱ بسته

آب در حال جوش ۱/۵ پیمانه

پودر ژلاتین ۱/۵ قاشق غذاخوری

آب سرد برای حل کردن ژلاتین ۵ برابر وزن ژلاتین

پودر قند ۴ قاشق غذاخوری

وانیل ۱/۸ قاشق چایخوری

انار دون شده ۴ عدد

نکات مربوط به مواد اولیه چیز کیک

۱- نکات مربوط به پنیر ماسکارپونه

در بین پنیر‌های خامه‌ای پنیر ماسکارپونه بهترین گزینه برای تهیه انواع دسر مثل چیز کیک است، اما نسبت به پنیر‌های دیگر قیمت بالایی دارد بنابراین در شرایط اقتصادی فعلی احتمالاً برای خیلی‌ها گزینه مناسبی نیست لذا می‌توانید پنیر‌های خامه‌ای دیگر را که به نسبت قیمت مناسب تری دارند جایگزین کنید، اما به این نکته توجه داشته باشید که پنیری را انتخاب کنید که درصد شوری آن خیلی کم باشد، چون اگر پنیر شور باشد ترکیب شوری و شیرینی طعم خیلی بدی می‌شود.

۲- نکات مربوط به خامه قنادی

معمولاً یکی از سخت‌ترین کار‌های مربوط به قنادی از نظر هنرجو‌های مبتدی فرم دادن خامه قنادی است، اما باید بهتون بگم که اصلاً کار سختی نیست و فقط نیاز به تجربه و کسب مهارت و دقت دارد.

بعضاً گفته می‌شود که برای فرم دادن خامه آن را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با همزن برقی هم بزنید، اما همان طور که قبلاً هم گفته شد در قنادی خیلی نباید روی زمان بندی‌ها تمرکز کنید و مهم‌تر از زمان بندی این است که شما ابزاری که در اختیار دارید را بشناسید.

به عنوان مثال ممکن است که همزن شما یک همزن قوی یا متوسط باشد مسلما نتیجه‌ای که در ۱۵ دقیقه با این دو همزن حاصل می‌شود متفاوت است ممکن است که با همزن متوسط در ۱۵ دقیقه خامه آماده شود، اما همان نتیجه با یک همزن قوی در ۸ دقیقه به دست بیاید.

حالا اگر شما قدرت همزنتان را ندانید و با همزن قوی ۱۵ دقیقه خامه را هم بزنید نهایتاً چیزی که به دست می‌آید خامه فرم گرفته نیست و اصطلاحاً خامه تبدیل به کره می‌شود بنابراین به زمان بندی‌ها توجه کنید، اما معیار اصلی باید آشنایی و شناخت ابزار کارتان باشد در این قسمت طریقه صحیح فرم دادن خامه قنادی را بیان می‌کنیم.

همیشه وقتی خامه را از لوازم قنادی‌ها تهیه می‌کنید بسته به نیازتان آن را در بسته‌های نیم کیلویی یا یک کیلویی یا کمتر بسته بندی کنید تا وقتی که خواستید از آن استفاده کنید فقط بسته مورد نیاز را از فریزر خارج کنید برای شروع کار باید خامه یخ زده را از فریزر خارج کنید در دمای محیط قرار دهید تا یخ زدایی شود و حالت بستنی پیدا کند.

بعد خامه را در کاسه بریزید و همزن را روی دور متوسط قرار دهید وقتی یک دست شد روی دور تند قرار دهید خامه وقتی زده شده نیست براق است، اما وقتی شروع به آماده شدن می‌کند کم کم رنگ آن مات می‌شود وسط کار یک بار همزن را خاموش کنید و با لیسک آرام به صورت دورانی هم بزنید و خامه را زیر و رو کنید تا خامه‌های زیر ظرف هم زده شود.

علاوه بر مات شدن خامه یکی دیگر از نشانه‌های خامه فرم گرفته این است که رد پره‌های همزن روی آن می‌افتد و وقتی سر همزن را از داخل ظرف خامه بیرون می‌آورید باید خامه داخل آن گیر کرده باشد همچنین خامه وقتی آماده شود اگر ظرف را بر عکس کنید نمی‌ریزد.

وقتی خامه آماده شد آن را زیاد هم نزنید خامه را هر بار به اندازه نیازتان فرم دهید، چون بعد از یک بار فرم دهی دیگر نمی‌توانید برای تزیین کیک از آن استفاده کنید.

۳- نکات مربوط به ژلاتین

در تهیه دسر‌ها ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه موقع از ورق ژلاتین و چه موقع از پودر ژلاتین باید استفاده کنید برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که برای تهیه همه دسر‌ها هم می‌توانید از ورق ژلاتین استفاده کنید هم پودر ژلاتین، اما نکاتی در خصوص آماده سازی آن‌ها وجود دارد که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنیم.

مهم‌ترین تفاوت بین ورق و پودر ژلاتین این است که دسر‌هایی که با ورق ژلاتین تهیه می‌شوند به نسبت لطیف‌تر هستند بنابراین بهتر است از ورق ژلاتین استفاده کنید.

هر ورق ژلاتین معادل ۳ گرم است هر قاشق چای خوری استاندارد شیرینی پزی پودر ژلاتین هم ۳ گرم است برای هر یک گرم پودر یا ورق ژلاتین ۵ برابر آب نیاز دارید یعنی برای ۱۲ گرم پودر یا ورق ژلاتین ۶۰ گرم آب لازم است.

برای استفاده از پودر ژلاتین باید از آب سرد استفاده کنید وقتی پودر ژلاتین و آب را با هم مخلوط کردید برای اینکه شفاف شود آن را روی حرارت غیر مستقیم (بخار آب کتری یا سماور) قرار دهید.

اگر خواستید از ورق ژلاتین استفاده کنید ابتدا توی یک کاسه آب سرد بریزید بعد ورق‌ها را توی آب خیس کنید بعد با توجه به وزن ورق‌ها آب سرد کنار بگذارید بعد از اینکه ورق‌ها کمی نرم شد آن‌ها را داخل آبی که از قبل کنار گذاشته اید قرار دهید سپس روی حرارت غیر مستقیم بگذارید تا نرم و شفاف شود.

اگر در دستور شیر یا مایعی داشتید که باید روی حرارت قرار بگیرد ورق ژلاتین را وقتی که نرم شد به شیر یا مایعی که روی حرارت گذاشتید و داغ شده است اضافه کنید و اجازه بدهید شفاف شود.

وقتی ژلاتین آماده شد و خواستید آن را به بقیه مواد اضافه کنید اگر داغ اضافه کنید دسر شما دون دون می‌شود اگر خیلی هم سرد شده باشد ژلاتین می‌بندد و با بقیه مواد ترکیب نمی‌شود برای جلوگیری از این مشکلات وقتی ژلاتین کمی از حرارت افتاد اصطلاحاً مواد را هم دما کنید یعنی کم کم چند قاشق از مایع دسر را به ژلاتین اضافه کنید وقتی که هم دما شدند سپس همه مواد را با هم ترکیب کنید.

طرز تهیه چیز کیک انار

۱- بیسکویت را داخل میکسر یا غذاساز بریزید تا کاملاً پودر شود همچنین می‌توانید بیسکویت‌ها را با دست خرد کنید بعد داخل کیسه فریزر بریزید سپس با گوشت کوب آن را پودر کنید بعد از اینکه بیسکویت‌ها کاملاً پودر شدند کره آب شده + وانیل را به آن اضافه کنید مواد را کاملاً با هم مخلوط کنید تا کره به خرد بیسکویت‌ها برود و بیسکویت‌ها حالت خمیری پیدا کنند. برای آب کردن کره هیچ وقت آن را روی حرارت مستقیم قرار ندهید کره را روی سماور یا کتری قرار دهید تا آب شود.

۲- کف قالب کمربندی ۲۵ سانتی کیسه فریزر قرار دهید بیسکویت‌ها را داخل قالب بریزید خوب فشرده کنید تا کاملاً صاف و یکدست شود بعد به مدت ۴۵ دقیقه داخل یخچال قرار دهید اگر قالب کمربندی ندارید می‌توانید کف قالب مورد نظر را با سلفون بپوشانید حتماً سلفون را به اندازه‌ای انتخاب کنید که از قالب بیرون بیاید تا بعداً بتوانید مثل دستگیره از آن برای بیرون آوردن چیز کیک از قالب استفاده کنید.

۳- پنیر خامه‌ای را از یک ساعت قبل از یخچال خارج کنید تا به دمای محیط برسد بعد پنیر + پودر قند را با همزن هم بزنید بعد خامه را به آن اضافه کنید و مجدد با همزن هم بزنید اگر از خامه قنادی استفاده کردید پودر قند را حذف کنید یا اینکه مقدار آن را بسته به ذائقه خودتان کمتر کنید اگر خواستید کرم پنیری شما رنگی شود می‌توانید کمی آب انار یا رنگ خوراکی صورتی به آن اضافه کنید خامه قنادی نسبت به خامه صبحانه گران‌تر است بنابراین اگر خواستید چیز کیک شما ارزان‌تر تمام شود از خامه صبحانه استفاده کنید.

۴- پودر ژلاتین + آب سرد را روی سماور قرار دهید تا شفاف شود سپس ژلاتین را کنار بگذارید تا کمی خنک شود بعد به مخلوط خامه + پنیر اضافه کنید سپس مواد را روی بیسکویت بریزید و به مدت یک ساعت داخل یخچال قرار دهید تا خودش را بگیرد.

۵- پودر ژله + آب داغ را در کاسه‌ای بریزید و مخلوط کنید خوب هم بزنید روی سماور قرار دهید تا دانه‌های ژله حل شود بعد کنار بگذارید تا کاملاً هم دمای محیط شود. به این نکته توجه داشته باشید که هیچ وقت برای حل کردن ژله از نصف آب داغ و نصف آب سرد استفاده نکنید.

۶- بعد از اینکه لایه پنیری خودش را گرفت از یخچال خارج کنید دانه‌های انار را روی آن بچینید سپس چند قاشق از ژله را که کاملاً از دما افتاده است را روی آن بریزید حدود ۱۵ دقیقه در یخچال قرار دهید تا دانه‌های انار با کمک ژله فیکس شوند بعد آن را از یخچال خارج کنید و بقیه ژله را روی آن بریزید و داخل یخچال قرار دهید تا کاملاً خودش را بگیرد.

۷- برای خارج کردن چیز کیک از قالب ابتدا با کارد نوک تیز دور تا دور چیز کیک را آزاد کنید بعد کمربند قالب را باز کنید اگر از قالب کمربندی استفاده نکردید باز هم با کارد دور تا دور چیز کیک را آزاد کنید بعد به آرامی سلفون را از قالب بیرون بکشید چیز کیک را روی میز کار قرار دهید با کمک یک کفگیر به ظرف سرو منتقل کنید. برای برش زدن چیز کیک آن را ۱۵ دقیقه قبل از یخچال خارج کنید تا لایه بیسکویتی کمی نرم شود و موقع برش خوردن نشکند.

