هدیه شب یلدا برای کودکان

خرید هدیه برای کودکان در شب یلدا قدری فرق دارد. کودکان اغلب دقتی به مناسبت این شب ندارند و خود هدیه برایشان مهم است. ولی با این حال می توانید اسباب بازی و یا لباسی تهیه کنید که در آن طرح هایی از انار داشته باشد.

تزیینات شب یلدا برای کودکان

شما می‌توانید با تهیه قدری مقوا، با یک تیر دو نشان بزنید. به این شکل که خودتان با مقواها میوه‌های یلدایی و کلاه‌هایی با تم یلدا را بسازید و به کودکان بدهید. آنگاه برای به چالش کشیدن آن‌ها، از بچه‌ها بخواهید تا آن‌ها نیز با مقوا کاردستی‌های یلدایی درست کنند. در آخر، به آن‌ها جایزه دهید.

عروسک برای هدیه شب یلدا کودکان

در گذشته عروسک ویژه دختر بچه ها بود و برای آن ها عروسک های دختر خریداری میشد. ولی امروزه مدل های گوناگونی از عروسک در بازار وجود دارد که برای پسر بچه ها هم مناسب است.

حتی این نوع عروسک ها برای سنین مختلف مناسب بوده و شما می توانید برای نوجوانان هم این عروسک ها را تهیه کنید. می توانید عروسک شخصیت های کارتونی را انتخاب کرده و به عنوان کادو شب یلدا به کودکان کادو دهید.

خمیر بازی برای کادو شب یلدا کودکان

خمیر بازی یکی از چیزهایی است که به جز سرگرمی می تواند مهارت های حرکتی و خلاقیت های کودکان را هم بالا ببرد. کودکان از درست کردن شکل ها و خراب کردن آن ها لذت می برند.

امروزه نوع جدیدی از خمیر بازی به نام شن جادویی هم به بازار آمده که دارای بافت سبک تر و درشت تری نسبت به خمیر بازی است. البته دقت کنید که این مورد برای کودکان بالای سه سال مناسب است و نباید خمیر و شن بازی را به کودکان زیر سه سال بدهید.

سرگرمی و آشنایی با فنون برای کادو شب چله به کودکان

آیا دقت کرده اید که کودکان بالای 5 سال چطور در کارها از پدر و مادر خود الگو می گیرند؟ مثلا دختر بچه ها می خواهند آشپزی کنند و پسر بچه ها می خواهند به باغبانی و نجاری بپردازند.

وسایلی که بزرگترها استفاده می کنند برای کودکان خطرناک است و نباید به آن ها داده شود. یک راه فوق العاده برای تقویت این مهارت ها در کودکان و در عین حال نداشتن خطر برای آن ها، خریداری وسایل بازی فنون است.

بهترین هدیه شب یلدا به بچه ها می تواند سرگرمی و اسباب بازی های فنون مانند دکتر بازی، وسایل آشپزخانه، وسایل نجاری و ... باشد.

پازل برای هدیه شب یلدا به کودکان

پازل یکی از وسایلی که می تواند هوش و خلاقیت کودکان را افزایش دهد. پازل ها می توانند سبب بالا رفتن تمرکز کودکان شده و حافظه آن ها را تقویت کنند.

چنانچه شما به دنبال یک هدیه شب یلدا برای بچه ها هستید، پازل می تواند انتخاب خوبی باشد. می توانید شکل پازل را طبق پسر یا دختر بودن کودکان تعیین کنید و از پازل هایی با شخصیت های کارتونی متنوع استفاده کنید.

بازی فکری و دورهمی برای کادوی شب یلدای بچه ها

بازی های فکری به غیر از سرگرمی،سبب بالا رفتن مهارت و تقویت حافظه می شوند. همینطور این بازی ها هیچ نوع خطری برای کودکان نداشته و بی سر و صدا هستند.

یکی از فواید این بازی ها، این است که محدودیت سنی نداشته و از کودکان تا بزرگسالان می توانند بازی کنند. بنابراین بازی های فکری مورد مناسبی برای هدیه شب یلدا برای کودکان می باشند.

