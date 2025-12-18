پیام تبریک برای شب یلدا ۱۴۰۴
پاییزی را دوست دارم که
بارانش فقط برای شستن غمهایت باشد!
پاییز رو به اتمام است،
از ته دل سپیدی و زیبایی و آرامش برف زمستان را آرزو دارم
تا با گرمای قلب پاکت برائت دلنشین باشد
یلدا مبارک
...........
اینجا رادیو “دل” است، صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید.
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید:
فراموشی در مرام ما نیست.
بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بیانتهاست…
یلدایتان مبارک
...........
یلدا، شب فال حافظ و قرآن است
در سفره، صفای سبزه و ریحان است
یلدا، شب ذکر ناب «بسمالله» است
در سینه عاشقان، خدا مهمان است
یلدا بر شما و خانواده محترمتان مبارک
............
شب یلدا غروب پاییز نیست، طلوع زمستان نیست
شب یلدا بهانه ایست برای غروب غمها و طلوع شادیها
بیا تا در بلندترین فرصت شبانه از هزار رنگی پاییز به یکرنگی زمستان برسیم
یلدایتان مبارک
.............
شب یلدا؛
شبی که در آن انار محبت دانه میشود
و سرخی عشق و عاطفه،
نثار کاسههای لبریز از شوق ما؛
شبی که طراوت هندوانههای تازه تابستان به سرمای دستان زمستان هدیه میشود
و داغی نگاههای زیبای بزرگترها در چشمان کودکان اوج میگیرد و بالا میرود
در ازدحام بشقابهای کوچک بلور، شیرینی صمیمیتها و یکدلیها،
تقسیم میشود و کامهای همه را شیرین میکند
یلدا بر شما و خانواده محترمتان مبارک
............
باور به نور و روشنایی است،
که شام تیره، از دل شب یلدا
جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد
یلدایتان مبارک
...........
شب شادی و شور و مهربانی است
زمان همدلی و هم زبانی است
در آن دیدارها تا تازه گردد
محبت نیز بی اندازه گردد
به هر جا محفلی گرم و صمیمی است
که مهمانی در آن رسمی قدیمی است
یلدایتان مبارک
............
هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشینیم
و بگذاریم که دوستیها سدی باشند در برابر تاریکیها
یلدایتان رویایی… روزهایتان پر فروغ، شبهایتان ستاره باران!
یلدا مبارک
...........
امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم …
شب یلدا، این شب زایش مهر و میترا، شب زایش نور و روشنایی
بر تو ایرانی مبارک
...........
شب یلدا و وصف بی مثالش
خداوندا مخواه، هرگز زوالش
شب یلدا فراتر از همه شب
نبینم هیچکس افتاده در تب
شب یلدا ز حزن و غم مبراست
یلدا مبارک
...........
شبهایی که کنارم نیستی
کم از شب یلدا ندارد
یلدا مبارک عزیزم
............
یک پاییزه دیگه هم اومد و رفت
جهان عوض نشد اما دوست داشتنت کهنهتر و شیرینتر شد
مهربونم عمر شادیهایت به بلندی یلدا
یلدات مبارک
............
یلدا یعنی؛ آدمها برایِ سلامتِ نفس و جانشان و برایِ زنده ماندن؛ عشق میخواهند
و شاید نابترین حالتِ عاشقی، از سمتِ کسانی باشد که کنارشان قد کشیدهای و جزءِ لاینفکِ بهترین خاطراتِ تواند
همانها که با گرمیِ حضورشان، جهان را جایِ بهتری میکنند برایِ زیستن
عزیزترینم شب یلدایت مبارک باد
.............
امشب یک دقیقه بیشتر مهمان لبخند زیبایت هستم
امشب یک دقیقه بیشتر در نگاه آسمانی ات غرق میشوم
امشب یک دقیقه بیشتر دوستت خواهم داشت
یلدایت مبارک همسرم
.............
وقت تنگ است و شب یلدا نزدیک
باید کرسی مادر بزرگ را گردگیری کنم
خانه را دل تکانی کنم
گلهای فرش را آبیاری کنم
مشتی دوستت دارم را
به حُرمت کلام صله رحم
در درگاه خانه بپاشم
آه چقدر کارهای نیمه تمام خوب دارم
شب یلدات مبارک
.............
یلدا میآید تا خوبیها را به یاد ما بیاورد
وگرنه یک دقیقه که به جایی نمیخورد.
یلدا رسم نیاکانمان یعنی آئین دور هم جمع شدن
و نزدیکی دلها را به ما میآموزد
یلدایت مبارک
.............
بوی یلدا را میشنوی؟
انتهای خیابان آذر
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان”
قراری طولانی …
به بلندای یک شب …
یلدا مبارک
.............
دعا میکنم امشب اگر فال حافظ زدی،
زیباترین شعرش پیش رؤیت گشوده شود،
شعری که محبت را به و دوست داشتن را یادت بیاورد
شعری که به زیبایی تو باشد. یلدایت زیبا باد
یلدایت مبارک
............
شب ولادت میترا، الههی مهر بر آن شویم همانند پیشینیان
اهریمن وجودمان را مغلوب ساخته تا روشنایی مهر و محبت در دلمان جوانه زند و بذر عشق و
دوستی طولانیترین شب سال را منور کند...
یلدا مبارک
.............
یادمان نرود
با آمدن زمستان، اجاق خاطرهها را روشن نگه داریم، تا دچار سردی فاصلهها نشویم
یلدا مبارک…
.............
دوست و همکار عزیزم
شب یلدا، «شب عاشقان بی دل» آکنده از عطر مهربانی، سرشار از ترنم عشق و لبریز از تبسم آینده باد
یلدا بر شما و خانواده شما مبارک باد
.............
دوست و همکاری گرامی از اینکه فرصتی فراهم شده است تا در کنار خانواده خود باشید خرسندم
شیرینی در کنار هم بودن لبخندهای امشب، هزار بار بهتر از اشک حسرت ریختن بر مزار جداییهای فرداست
یلدایتان مبارک
.............
انسانهای خوب همانند گلهای قالی اند
نه انتظار باران را دارند و نه دلهره چیده شدن
دائمیاند و ماندگار
مناسبتها تنها بهانه ایست تا از بهترینها یاد کنیم
یلدایتان مبارک
.............
فرا رسیدن شب یلدا را به شما همکار محترم و خانواده گرامیتان تبریک عرض میکنم
به امید لحظاتی سرشار از شادمانی و سلامتی برای شما
یلدایتان مبارک
..............
یلدا شبی است به درازای چندین هزار سال
این شب فرخنده را که نشان از تمدن عالی گذشتگان ما دارد
به شما ایرانی سرفراز تبریک میگویم
یلدا مبارک…
...............
به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا
برای شما آرزوی بهروزی و موفقیت روز افزون دارم
یلدایتان خاطره انگیز و سرشار از شادی
یلدایتان مبارک
...............
امیدوارم با همه اعضای خانواده دور هم جمع بشوید
و طولانیترین شب را
با شادی و نور جشن بگیرید
یلدا مبارک
..............
با آرزوی زمستانی پر برکت و پر برف
یلدایی نیکو و به یادماندنی برای شما از پروردگار منان خواهانم
یلدا مبارک
..............
خورشید فردا کمی در تأخیر است؛ که امشب را در طولانیترین لحظات باهم بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات کنیم؛ پر از نیایش خویشاوندی و همدلی. یاد کنیم از پروازهای گذشته، از سفرهای تعالی، معجزات مکرر عمر. یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب، زندگانی پر رمز و راز. یکدیگر را فراخوانیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمیایستد؛ که لحظه، گریزان است و با هم بودن غنیمتی است فرار
یلدا بر شما و خانواده شما مبارک باد
...............
دانش آموز کوشای من
آرزویم برائت این است که در این طولانیترین شب سال
گل لبخند روی لبهایت شکفته باشد
و دلت در دورهمی یلدایی شاد شاد باشد
شب یلدا مبارک