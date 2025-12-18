خبرگزاری کار ایران
«مهمان ناخوانده» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«منصور» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«سلطان» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«تبدیل شوندگان: نبرد ربات‌های وحشی»  ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«گربه بی دم» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«ماشین‌ها ۱» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«برایتی ۲: قدرت دوستی» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک

«۱۴۰۸» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«نقشه پرواز» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«بازگشت دایه مکفی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«بله برون» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«هنری جانسون» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«ضربه‌های کشنده» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«انتقام فیلیپ (قسمت دوم)» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«غریب» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«تاوان پول» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک

«دیوا» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

