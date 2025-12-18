فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«مهمان ناخوانده» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«منصور» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«سلطان» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«تبدیل شوندگان: نبرد رباتهای وحشی» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«گربه بی دم» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«ماشینها ۱» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«برایتی ۲: قدرت دوستی» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک
«۱۴۰۸» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«نقشه پرواز» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«بازگشت دایه مکفی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«بله برون» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«هنری جانسون» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«ضربههای کشنده» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«انتقام فیلیپ (قسمت دوم)» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«غریب» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق
«تاوان پول» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک
«دیوا» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه