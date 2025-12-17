خبرگزاری کار ایران
تصاویری از حادثه فرونشست زمین در بندرعباس

رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این خصوص بیان کرد: دیشب ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، در شهر بندرعباس، حادثه فروریزش زمین و سقوط یک دستگاه خودرو پراید گزارش شده است.

علی بیت‌اللهی گفت: آب‌شستگی‌های زیرسطحی در مسیر رگاب‌ها و قنوات و فروریزش ناشی از شکل‌گیری حفرات و توسعه فرسایش تونلی معمولاً بعد از بارندگی‌ها در محیط‌های شهری که مسیرهای قنات و رگاب وجود دارد، احتمال بیشتری دارد. این پدیده به ویژه در روزهای آتی که در نواحی وسیعی از کشور بارندگی‌های شدید پیش‌بینی شده، نیازمند توجه جدی است.

وجود انحناهای غیرعادی سطحی و بروز شکاف در سطح معابر باید به طور جدی مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد. شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان، جنوب شرقی شیراز، یزد و کرمان پس از بارندگی‌ها بیشتر مستعد بروز پدیده فروریزش زمین و تشکیل فروچاله هستند.

همچنین لازم به ذکر است که در پهنه‌های فرونشستی که فیشرهای فرونشستی در حال تکوین و توسعه هستند، نفوذ رواناب‌ها به داخل شکاف‌های فرونشستی موجب تشدید فرسایش تونلی و افزایش احتمال فروریزش‌های سطحی خواهد شد که باید به آن توجه شود.

 

منبع فارس
