قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۶ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
137,220,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
135,390,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
182,958,000
|
طلای دست دوم
|
135,399,540
|
آبشده کمتر از کیلو
|
594,530,000
|
مثقال طلا
|
594,430,000
|
انس طلا
|
4,320.65
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,424,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,362,600,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
775,200,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
442,500,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
198,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,360,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
670,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
345,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
82,110,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,460,000
|
حباب نیم سکه
|
108,520,000
|
حباب ربع سکه
|
105,640,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,990,000