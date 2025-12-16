۱۰ خوراکی متفاوت برای تقویت سیستم ایمنی

در ماه‌های سردتر سال، احساس خستگی و کسالت رایج است و در حالی که هیچ غذای واحدی وجود ندارد که بتواند از ابتلا به بیماری پیشگیری کند، انتخاب‌های حمایتی در رژیم غذایی می‌تواند به سیستم ایمنی بدن کمک تا به بهترین شکل ممکن عمل کند.

مرکبات مرکباتی مانند پرتقال، لیمو، گریپ فروت و نارنگی به دلیل داشتن ویتامین «سی» (C) بسیار شناخته شده هستند. ویتامین «C» به عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند و چیزی است که بدن نمی‌تواند به مقدار زیاد ذخیره کند. افزودن مرکبات تازه به صبحانه، میان وعده یا سالاد راهی آسان برای افزایش مصرف شماست. انواع توت توت‌فرنگی، بلوبری و تمشک سرشار از آنتی‌اکسیدان هستند. این ترکیبات به محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از فرآیندهای روزمره در بدن کمک می‌کنند. مصرف انواع توت‌ها با ماست، فرنی یا مخلوط آنها می‌تواند به افزایش دریافت آنتی‌اکسیدان در طول زمستان کمک کند.

سیر

سیر حاوی ترکیبات طبیعی و ممکن است به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. برخی افراد دوست دارند در زمستان از سیر در سوپ‌ها و خورش‌ها استفاده کنند تا هم طعم و هم ارزش غذایی بیشتری به آنها اضافه شود. اضافه کردن آن در اواخر پخت‌وپز می‌تواند به حفظ بیشتر ترکیبات مفید آن کمک کند.

زنجبیل

زنجبیل اغلب زمانی استفاده می‌شود که افراد احساس کسالت می‌کنند. این گیاه می‌تواند به تسکین هضم غذا کمک کند و معمولا در چای و غذاها استفاده می‌شود. زنجبیل تازه را می‌توانید در آب گرم با لیمو رنده کنید تا یک نوشیدنی گرم زمستانی داشته باشید.

سبزیجات برگ سبز

اسفناج، کلم پیچ و سایر سبزیجات سبز تیره سرشار از ویتامین‌های «A» و «C» هستند. این مواد مغذی از عملکرد سالم سیستم ایمنی پشتیبانی و فیبر لازم را برای بدن فراهم می‌کنند که برای سلامت دستگاه گوارش مهم است. روش‌های پخت سبک، مانند بخارپز کردن، به حفظ ویتامین‌ها کمک می‌کنند.

ماست و غذاهای تخمیر شده

غذاهایی مانند ماست، کفیر، کلم ترش حاوی باکتری‌های خوب هستند که از میکروبیوم روده پشتیبانی می‌کنند. حمایت از سلامت روده بخش مهمی از کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن در زمستان است زیرا روده نقش کلیدی در دفاع ایمنی بدن دارد.

آجیل و دانه‌ها

بادام، گردو، تخمه کدو و تخمه آفتابگردان ویتامین «E»، چربی‌های سالم و مواد معدنی مانند روی و سلنیوم را تامین می‌کنند و به ویژه روی برای عملکرد طبیعی سلول‌های ایمنی بدن مهم است. یک مشت کوچک آجیل یا دانه، یک میان وعده مناسب است.

ماهی‌های چرب

ماهی‌های چرب شامل ماهی سالمون و ساردین سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ هستند. این چربی‌ها در مدیریت التهاب در بدن نقش دارند. ماهی‌های چرب همچنین حاوی ویتامین «D» هستند که این ویتامین به ویژه در زمستان که سطح نور خورشید کمتر است، اهمیت دارد.

قارچ

بعضی از قارچ‌ها، به دلیل اینکه در معرض نور قرار می‌گیرند، مقدار کمی ویتامین «D» دارند. آنها همچنین حاوی ویتامین‌های گروه «B» و سلنیوم هستند. قارچ‌ها را می‌توان به پاستا، سوپ‌ها و املت‌ها اضافه کرد تا به افزایش دریافت مواد مغذی در ماه‌های سردتر سال کمک کند.

لوبیا و عدس

این منابع پروتئین گیاهی حاوی آهن، روی و ویتامین‌های گروه «B» هستند. آهن به انتقال اکسیژن در بدن کمک و به جلوگیری از خستگی کمک می‌کند.

راه‌های دیگر برای تقویت سیستم ایمنی در زمستان

غذا فقط بخشی از سلامت سیستم ایمنی است. سایر عادت‌های مفید که می‌توانند از سیستم ایمنی شما پشتیبانی کنند شامل خواب کافی، هیدراته ماندن، فعالیت بدنی در صورت امکان و شستن مرتب دست‌ها برای کاهش شیوع ویروس‌هاست.

یادگیری چگونگی تقویت سیستم ایمنی بدن در زمستان به تغییرات اساسی نیازی ندارد. پیروی از رژیم غذایی متنوع شامل میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، چربی‌های سالم و غذاهای تخمیر شده می‌تواند از سیستم دفاعی طبیعی بدن شما حمایت کند.

