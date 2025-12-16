طرح جدید اصلاح قیمت بنزین از روز شنبه وارد مرحله اجرا شد؛ طرحی که بنا بر اعلام، با هدف ارتقای عدالت اجتماعی، نظم‌بخشی مصرف بنزین، کاهش قاچاق، مدیریت منابع انرژی و توسعه سبد سوخت پاک طراحی شده و تلاش دارد با حفظ سهمیه خودروهای شخصی، فشار اصلاحات را متوجه دولت و درآمد حاصله را صرف معیشت مردم کند.

بر این اساس، پرسش‌هایی از سوی مالکان خودرو، ناوگان حمل‌ونقل، دارندگان خودروهای عمومی و شخصی، همچنین شهروندانی که از سهمیه‌های جدید سوخت استفاده می‌کنند، مطرح می‌شود که این سوالات از سوی مسئولان مربوطه و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پاسخ داده می‌شود تا به ابهام‌های موجود درباره نحوه تخصیص سهمیه، وضعیت خودروهای دارای چند مالک، خودروهای فاقد پلاک فعال انتظامی، خودروهای فرسوده، وانت‌بارها و نحوه انتقال یا حذف سهمیه‌ها در زمان خرید و فروش خودرو پاسخ داده شود.

سقف ذخیره سهمیه در کارت سوخت

طبق اعلام سقف ذخیره بر روی کارت هوشمند سوخت مالکین خودروهای شخصی که تنها یک خودرو دارند پس از اجرای طرح تغییری نخواهد کرد و زمان شارژ سهمیه (اول هر ماه) سوخت خودروهای بنزینی شخصی و عمومی طبق روال قبل ابتدای هر ماه واریز می شود.

نیاز به تعویض یا به‌روزرسانی کارت سوخت

بر این اساس اعلام شده که در صورت سلامت فیزیک کارت نیازی به تعویض یا به‌روزرسانی کارت سوخت نمی‌باشد.

در صورت مفقودی و معیوب شدن کارت با مراجعه به سامانه درخواست کارت سوخت به آدرس FCS.NIOPDC.IR و یا مراجعه به پلیس ١٠+ با در دست داشتن کارت خودرو، بیمه نامه، کارت ملی دارنده خودرو می‌تواند درخواست کارت المثنی ثبت کند و تا زمان صدور کارت هوشمند سوخت از طریق کارت اضطراری جایگاه سوختگیری کند. در صورت اختلال در سامانه، امکان سوختگیری با کارت جایگاه وجود دارد.

سهمیه کدام خودروها قطع خواهد شد؟

در پاسخ به اینکه سهمیه کدام دسته از خودروها قطع خواهد شد و زمان دقیق قطع سهمیه چه زمانی است و آیا برای این دسته از خودروها امکان استفاده از سهمیه‌های قبلی وجود دارد؟ اعلام شده که براساس مصوبه هیئت محترم وزیران از زمان آغاز اجرای طرح، سهمیه نرخ اول و دوم به خودروهای دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف می‌شود و امکان استفاده از سهمیههای قبلی وجود ندارد.

