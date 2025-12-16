خبرگزاری کار ایران
گلایه مردم خراسان جنوبی از قبوض میلیونی

گلایه مردم خراسان جنوبی از قبوض میلیونی
چند روزی است که مردم خراسان جنوبی در زمینه قیمت قبوض گاز اعتراضات و گلایه‌هایی را مطرح کردند که نیازمند بحث و بررسی است.

چند روزی است که مردم خراسان جنوبی در زمینه قیمت قبوض گاز اعتراضات و گلایه‌هایی را مطرح کردند و بسیاری از شهروندان نیز بیان داشتند که مبالغ میلیونی بر روی قبوض آنان درج شده است.

صاحبان این قبوض با تأکید بر اینکه مصرفشان نسبت به دوره مشابه تفاوت چندانی نداشته است نسبت به این موضوع معترض بودند.

شرکت گاز در بیانیه‌ای به این اعتراضات پاسخ گفته است و بیان داشته است «مردم عزیز خراسان جنوبی ما صدای شما را شنیدیم و نگرانی‌های شما برای ما محترم است.

تغییر همواره با سوالاتی همراه است، اما این تغییر رویکرد در تعرفه‌گذاری، گامی ضروری برای تحقق عدالتی فراگیر و تضمین آینده‌ای روشن‌تر برای کشور و استان عزیزمان است که در ادامه دلایل آن را با هم مرور می‌کنیم:

نکته مهم: لازم به ذکر است که نظام جدید تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی در چارچوب بسته مدیریت بهینه مصرف انرژی، به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و ابلاغ آن، این طرح را به یک مصوبه ملی و الزام‌آور تبدیل کرده است. اجرای این مصوبه از ابتدای مهرماه آغاز شده است.

اصلاح ساختار پلکان بر اساس اقلیم هر شهر

ساختار جدید تعرفه‌گذاری، تلاشی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه پنهان انرژی است. در طرح جدید، ساختار پیچیده ۱۲ پلکانی قدیم به ۴ پله شفاف برای هر ماه (شامل: مصارف عادی، متوسط، پرمصرف و بسیار پرمصرف) تبدیل شده است.

نکته بسیار مهم و کلیدی اینجاست که این پله‌ها برای همه شهرها یکسان نیست؛ بلکه میانگین مصرف تجمعی ۵ سال گذشته هر شهر به صورت جداگانه بررسی شده و الگوی مصرف بر اساس اقلیم خاص همان منطقه طراحی شده است. این یعنی عدالت جغرافیایی در نظر گرفته شده تا شهری سردسیر با شهری گرمسیر مقایسه نشود.

هر مترمکعب صرفه‌جویی برابر با افزایش تولید است

شاید بپرسید صرفه‌جویی خانگی چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟ واقعیت این است که ناترازی انرژی در فصول سرد باعث محدودیت گاز صنایع می‌شود. با صرفه‌جویی هر مترمکعب گاز در خانه علاوه بر کاهش مبلغ قبوض صادره، امکان تزریق گاز بیشتر به شریان‌های صنعتی و تولیدی استان و کشور محیا می‌شود.

گاز بیشتر برای صنایع به معنای افزایش تولید و ارزآوری و افزایش تولید به معنای اشتغال پایدار و رونق اجتماعی است و بنابراین، مدیریت مصرف در خانه، مستقیماً به چرخش چرخ اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی جامعه کمک می‌کند.

گاز طبیعی یک سرمایه ملی و گنجی خدادادی است که پایان‌پذیر است. مصرف بی‌رویه امروز، به معنای محروم کردن فرزندانمان از این نعمت در فرداست.

شایان ذکر است هدف از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل هزینه بالا و تشویق مشترکان به اصلاح الگوی مصرف قبل از صدور قبض‌های سنگین بوده است.

شرکت گاز استان خراسان جنوبی، خود را خادم مردم می‌داند و هدف نهایی ما، تأمین گرمای پایدار برای خانه‌های شما و انرژی لازم برای صنایع استان است.

 

ثبت نام آلپاری