قیمت دینار عراق امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:سه شنبه ۲۵ آذر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

1,016

بالاترین قیمت روز

1,026

پایین ترین قیمت روز

1,012

بیشترین مقدار نوسان روز

 7

درصد بیشترین نوسان روز

%0.3

نرخ بازگشایی بازار

1,012

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۲۵ آذر

نرخ روز گذشته

991

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%2.52

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

25
