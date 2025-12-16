قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۲۵ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
15,650,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
29,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
43,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
57,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
71,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
84,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
98,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
112,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
126,450,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
141,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
154,900,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
168,750,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
182,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
196,450,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
210,300,000