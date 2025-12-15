وضعیت ابر ویلای معروف جاده چالوس بعد از اجرای حکم تخریب + فیلم
طی روزهای گذشته خبر تخریب بخش غیرمجاز ابر ویلای معروف جاده چالوس که متعلق به شخص ذی نفوذ است در رسانهها منتشر شد.
طی روزهای گذشته گزارشی مبنی بر تخریب کامل قسمت غیرمجاز یک ابر ویلا که در حاشیه رود کرج بنا شده بود با دستور قضایی پخش شد. دستور تخریب این ابر ویلا در اسفند 1400 داده شد و بخشی از ویلا هم در همان تاریخ تخریب شد اما چون تخریب بناهای بزرگ شامل هزینههای بالاست اجرای ان از سوی نهادهای دولتی زمانبر میشود.
این ابر ویلا که با هزینه بسیار هنگفت بنا شده بود حکم تخریبش از سوی مرجع صالح قضایی صادر شده بود که به دلیل نوع سازه؛ و همچنین هزینه بالای تخریب آن اجرای عملیات تخریب زمانبر شد.
در حال حاضر تمام قسمتهای غیرمجاز این ابرویلا که مشمول حکم دادگاه بوده به طور کامل تخریب شده و هزینه تخریب از مالک توسط دستگاه متولی در دادگاه مطالبه شده است.
در تصاویر و فیلم زیر ابر ویلای معروف بعد از تخریب قسمتهای غیرمجاز را مشاهده میکنید.