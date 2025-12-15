واکنش مدیرعامل توچال به حضور کودکان در ایستگاه ۷: «چندساعت اتفاقی نمیافتد»
مدیرعامل مجموعه ورزشی و تفریحی توچال معتقد است حضور کودکان اگر برای چند ساعت در ارتفاعی بالاتر از ۲۵۰۰ متر باشد، خطرناک نیست و گفت: برای زمان کوتاه مثل دو، سه ساعت حضور در ارتفاع بالا خطرخاصی ندارد اما این کار برای شبمانی کودکان توصیه نمیشود.
حضور و صعود کودکان در ارتفاعات، بهویژه در ارتفاعات بالاتر از ۲۵۰۰ متر، میتواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد؛ عوارضی که در برخی موارد اثرات آن تا پایان عمر باقی میماند و در شدیدترین حالت حتی به مرگ منجر میشود. با این حال، در حالی که پزشکان بر ضرورت اطلاعرسانی به خانوادهها و اعمال محدودیتهای قانونی تأکید دارند، هیچ قانون مشخص و الزامآوری برای جلوگیری از همراهی کودکان در این ارتفاعات وجود ندارد؛ خلایی که همچنان جان کودکان را در معرض خطر قرار میدهد.
روحالله امداد، مدیرعامل مجموعه ورزشی و تفریحی توچال در مورد اعمال نشدن محدودیت برای حضور کودکان در ارتفاع بالاتر از 2500 متر به ایسنا گفت: تا ارتفاع ۲۵۰۰ متر هیچ مشکلی ندارد. ایستگاه هفتم ما میتواند مقداری مشکلساز باشد که البته برای زمان کوتاه مثل دو، سه ساعت خطرخاصی ندارد اما برای شب مانی کودکان توصیه نمیشود. تعداد قابل توجهی از کودکان الان برای آموزش اسکی میآیند که در آن بازه زمانی دو، سه ساعت مساله خاصی برایشان پیش نمیآید. برای نوزادان توصیه میشود که نیایند. در ایستگاه پنجم که حتی شبمانی هم هیچ اتفاقی نمیافتد.
او با بیان این که شاید نظرات پزشکان متفاوت باشد، بیان کرد: ما هیچ عارضه و مسالهای در این مدت تجربه نکردهایم و الان بچهها برای آموزش به پیست اسکی میآیند. شاید برای طولانی مدت مثل یک یا دو شبانه روز توصیه نشود اما برای چند ساعت اتفاقی نمیافتد.
امداد در واکنش به اینکه افسانه حسامیفرد، پزشک و کوهنورد تاکید کرده که حضور کودکان در ارتفاعات برای آنان خطرناک است و حتی یک کودک در توچال ممکن است با عارضه ورم مغزی مواجه میشود، بیان کرد: حرفشان را رد نمیکنم اما برای چند نفر اتفاق افتاده است؟ ممکن است اتفاقی به صورت محدود پیش آمده باشد که شاید بیماری قلبی یا زمینهای فرد روی آن تاثیر گذاشته است اما کسی که مشکلی ندارد این مساله برایش پیش نمیآید. فدراسیون هم توصیه میکند کسی که بیماری قلبی دارد به ارتفاع صعود نکند. همین چند روز پیش کسی در مسیر چشمه سکته کرد که خانوادهاش گفتند سه رگ قلب او گرفته بود.
او در واکنش به این که شما نمیدانید کودکی که به مجموعه توچال مراجعه میکند در چه سطح ارتفاعی زندگی کرده و با تلهکابین به یکباره به ارتفاع بالاتر از ۲۵۰۰ متر وارد میشود، گفت: تحت هر شرایطی در آن بازه زمانی کوتاه اتفاق خاصی نمیافتد. ما در هتلمان پزشک مستقر داریم و تا به حال اتفاق خاصی نیفتاده است. اگر کودکی هم گفته باشد سردرد دارم او را به پایین انتقال دادهایم. موردی که بخواهیم راجع به آن گزارش تهیه شود، نداشتهایم.
امداد در پاسخ به این که در سطح بینالمللی کودکان حق ورود به ارتعاع مشخصی را ندارند، چرا ما در ایران چنین قانونی نداریم؟ بیان کرد: جایی این ممنوعیت را ندیدهام اما بر اساس تجربهای که داریم، تعداد قابل توجهی از خانوادهها در فصول مختلف میآیند و مشکلی هم وجود ندارد. مگر این که کسی ناراحتی دیگری داشته باشد که ارتفاع باعث تشدید آن شود اما نباید این موضوع را به بقیه هم تعمیم بدهیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر وزارت بهداشت در این خصوص ممنوعیتی صادر کند، تبعیت میکنید؟ گفت: ما هم اطلاعرسانی میکنیم اما هنگام بلیت فروشی کودک که ما از بلیت نمیخرد. بلکه والدین هستند که بلیت را تهیه میکنند و ما هم میتوایم اطلاعرسانی کنیم.