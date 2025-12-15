علم الهدی: مشهد جای گردشگر نیست جای زائر است؛ گردشگر باید برود مازندران

روزنامه قدس به نقل از علم الهدی نوشت: اخیراً برخی زائران عرب از عراق گفته‌اند که به جای مشهد قصد دارند به تهران بروند تا در متل قو تفریح کنند. این نشان می‌دهد که مشهد مقصد زیارت است و گردشگری در شهرهای دیگر مانند مازندران، اصفهان یا شیراز معنا پیدا می‌کند. بحث ما با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این است که نوع گردشگری باید مشخص شود؛ گردشگری دینی با قداست مشهد تعریف شود و گردشگری تفریحی یا تاریخی در شهرهای دیگر. بنابراین، مشهد جایگاه گردشگری تفریحی ندارد و زائران برای زیارت می‌آیند.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: در مسئله ورود بانوان به ورزشگاه، چند سال پیش در زمان وزارت آقای دکتر سجادی، موضوع را مطرح کردم. نظر فقهی من این است که ورود بانوان به ورزشگاه هیچ مانعی ندارد. بحث ما با آقای سجادی این بود که در ورزشگاه آزادی محلی مخصوص بانوان در نظر گرفته شود تا شور و هیجان آنان به مردان منتقل نشود. اگر بانوان در جایگاه ویژه خود بازی را تماشا کنند، اشکالی ندارد. اما اگر در کنار مردان باشند و هیجان و احساسات خود را بروز دهند، ممکن است ناهنجاری ایجاد شود. بنابراین، باید جایگاهی مجزا برای بانوان در نظر گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در ورزشگاه ثامن نیز از ابتدا تأکید کردم که محلی برای بانوان در نظر گرفته شود. نظر من این است که بانوان می‌توانند در ورزشگاه حضور داشته باشند و بازی را تماشا کنند، اما باید جایگاه آنان جدا باشد تا هیجان و احساساتشان به مردان منتقل نشود. بنابراین، من نه مخالف حضور بانوان در ورزشگاه هستم و نه موافق حضور آنان در شرایط فعلی؛ بلکه معتقدم با ایجاد جایگاه ویژه برای بانوان، حضور آنان هیچ اشکالی ندارد.

وی درباره روش صحیح امر به معروف در عرصه حجاب و مقابله با ناهنجاری بی‌حجابی نیز تأکید کرد: بدترین نوع مواجهه در این زمینه برخورد احساسی است. به‌محض دیدن دختر بی‌حجاب یا کسی که کشف حجاب کرده و روسری ندارد یا بدنش آشکار است، نباید با توهین و نشان دادن نفرت با حالت و چهره برخورد احساسی کرد. باید همانند مواجهه با بیماریِ یک عزیز، دلسوزانه و صمیمانه رفتار کرد: «این برایت خوب نیست، استفاده نکن.» در نوشتار و گفتار نیز باید منطقی سخن گفت؛ در بحث نهاد خانواده و صیانت از حریم زن، ادبیات باید منطقی و استدلالی باشد، نه صرفاً امر و نهی به «با حجاب باشید». باید گفت: «شما در محیط اجتماع نیازمند صیانت هستید؛ شما انسان آزاده و دارای شخصیت والایید؛ نباید فرد هرزه‌ای شما را در گذرگاهِ استمتاع جنسی قرار دهد.» با چنین منطق و ادبیاتی، در صحبت‌ها و مقالات وارد شویم و برخورد احساسی نکنیم.

آیت الله علم الهدی افزود: مشکلی که اکنون در برخی تشکل‌های عفاف و حجاب وجود دارد این است که دوستان خودمان هم گاهی گوش نمی‌دهند و بارها گفته‌ام این است که در تشکل‌های حجاب، خود را «تافته جدا بافته» از زن بی‌حجاب فرض نکنید. این‌گونه برخوردها پذیرش ندارد. ابتدا زمینه دوستی و ارتباط عاطفی را فراهم کنید، سپس در حاشیه همان رابطه دوستانه، منطقی و آرام مسئله را طرح کنید و توضیح دهید. پیشنهاد من این بوده که «طرح کافه‌گفت‌وگو» را در پارک‌ها و فضاهای عمومی اجرا کنیم تا خانم‌ها بنشینند و با هم گفت‌وگو کنند؛ شاید این روش مؤثرتر باشد. در برخورد با بی‌حجابی، دفاع از حجاب زمانی مؤثرتر است که از احساسات فاصله بگیریم؛ آنگاه کلام ما تأثیر بیشتری خواهد داشت و نقش‌آفرینی‌اش افزون‌تر می‌شود.

انتهای پیام/