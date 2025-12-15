خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۴ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۴ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

733,138

دلار (بازار آزاد)

1,312,500

یورو (صرافی بانک ملی)

860,980

یورو (بازار آزاد)

1,522,900

درهم امارات

353,180

پوند انگلیس

1,733,800

لیر ترکیه

30,400

فرانک سوئیس

1,630,000

یوان چین

183,900

ین ژاپن

832,540

وون کره جنوبی

879

دلار کانادا

942,100

دلار استرالیا

862,900

دلار نیوزیلند

753,600

دلار سنگاپور

1,004,600

روپیه هند

14,320

روپیه پاکستان

4,636

دینار عراق

991

پوند سوریه

117

افغانی

20,400

کرون دانمارک

203,800

کرون سوئد

140,100

کرون نروژ

128,200

ریال عربستان

346,110

ریال قطر

356,400

ریال عمان

3,369,400

دینار کویت

4,230,400

دینار بحرین

3,440,800

رینگیت مالزی

316,800

بات تایلند

40,990

دلار هنگ کنگ

166,600

روبل روسیه

16,390

منات آذربایجان

763,300

درام ارمنستان

3,400

لاری گرجستان

481,600

سوم قرقیزستان

14,830

سامانی تاجیکستان

140,800

منات ترکمنستان

371,000
