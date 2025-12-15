قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۴ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
136,414,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
134,375,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
181,585,000
|
طلای دست دوم
|
134,374,560
|
آبشده کمتر از کیلو
|
590,050,000
|
مثقال طلا
|
590,460,000
|
انس طلا
|
4,338.30
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,421,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,367,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
770,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
443,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
197,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,363,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
675,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
345,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
96,090,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
25,840,000
|
حباب نیم سکه
|
101,640,000
|
حباب ربع سکه
|
107,690,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,460,000