صبح از «نخ دندان» استفاده کنیم یا شب؟

دکتر شیلا یغمایی، استاد بالینی و مدیر گروه مطب مرکز دندان‌پزشکی UCLA می‌گوید: «استفاده از نخ دندان در شب بسیار توصیه می‌شود. شب بهترین زمان است زیرا دهان شما معمولا به مدت هشت ساعت بسته خواهد بود و باکتری‌ها در دهان به طور مداوم فعالیت می‌کنند.»

چرا این موضوع مهم است؟

تمیز کردن بین دندان‌ها به طور منظم برای سلامت لثه‌ها ضروری است. می‌توانید از نخ دندان معمولی استفاده کنید، اما هر ابزاری که انتخاب می‌کنید، باید روزانه از آن استفاده کنید.

ذرات غذا در طول روز بین و روی دندان‌ها گیر می‌کنند و باکتری‌ها برای تجزیه آن‌ها فعالیت می‌کنند. لایه‌ای که به آن «پلاک» می‌گوییم، نتیجه فعالیت باکتری‌هاست و اگر کنترل نشود، می‌تواند سبب تحریک و عقب‌نشینی لثه و پوسیدگی دندان شود.

ایجاد عادت نخ دندان کشیدن به درستی، دست‌کم یک بار روز، بخش بزرگ جلوگیری از تجمع باکتری و پلاک است. می‌توانید هر زمانِ روز که برایتان راحت‌تر است نخ دندان بکشید، اما دکتر یغمایی توصیه می‌کند این کار مهم را درست قبل از خواب انجام دهید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

«با کمتر بودن غذای باقی‌مانده در دهان قبل از خواب، باکتری‌ها مواد کمتری برای فعالیت دارند و اگر قبل از خواب کمترین میزان پلاک روی دندان‌ها، لثه‌ها و زبان داشته باشید، صبح روز بعد مواد کمتری برای پاک‌کردن خواهید داشت و دهان شما به طور کلی سالم‌تر خواهد بود.»

چگونه آغاز کنیم

باید روزانه بین دندان‌ها را تمیز کنید. می‌توانید از هر ابزاری که برایتان مناسب است استفاده کنید، نخ دندان، واتر فلاسر، برس بین‌دندانی، به شرطی که روزانه استفاده کنید! اگرچه دندان‌پزشک ترجیح می‌دهد شب نخ دندان بکشید، اما اگر زمان دیگری برایتان مناسب‌تر است، مانعی ندارد. اگر از نخ دندان معمولی استفاده می‌کنید، مهم است که آن را درست استفاده کنید تا مؤثر باشد و به لثه‌ها آسیب نزند.

راهنمای انجمن دندان‌پزشکی آمریکا (ADA) برای کشیدن نخ دندان: