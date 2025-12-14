خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پشت‌پرده میلیاردی برخی خیران پوششی مدرسه ساز

پشت‌پرده میلیاردی برخی خیران پوششی مدرسه ساز
کد خبر : 1727394
لینک کوتاه کپی شد.

جرقه این گزارش میدانی از رویت یک مصاحبه ساده شروع شد؛ جایی که، خیر مشهور مدرسه‌ساز، با افتخار از چنددهه زندگی بدون خوردن یک قرص و ساخت بیش از ۲۰۰ مدرسه گفت که ثروتش نه‌تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده؛ به برکت دعاهای دانش آموزان.

 اما مدرسه سازی برخی خیرین در مناطق استان تهران اکنون تعابیر دیگری برای خود برگزیده است.مثلا در برخی شهرستانها همچون شهریار و اسلامشهر، طبق گفته افراد موثق حاضر در پروژه، مدرسه‌ای که با ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان قابل ساخت بود، با عددی در حدود ۵۰ میلیارد تومان صورتجلسه شده است.

این در حالی است که چون عنوان خیر مدرسه‌ساز روی پروژه‌هاست، نه مالیاتی پرداخت می‌شود و نه حساسیتی روی بررسی قراردادها وجود دارد.

حتی برخی از این خیرین با ارائه مدارک ساخت مدرسه، وامهای کلان هم دریافت می‌کنند؛ وامهای مدرسه که به اسم توسعه آموزشی کنار خانه مردم ساخته می صود، درحالیکه پورشه پارک‌شده کنار کارگاه و هزینه‌های دو برابری پروژه، بیشتر از هر نیت خیر دیگری به چشم می‌آید.

 

منبع خبرآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری