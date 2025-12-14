اما مدرسه سازی برخی خیرین در مناطق استان تهران اکنون تعابیر دیگری برای خود برگزیده است.مثلا در برخی شهرستانها همچون شهریار و اسلامشهر، طبق گفته افراد موثق حاضر در پروژه، مدرسه‌ای که با ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان قابل ساخت بود، با عددی در حدود ۵۰ میلیارد تومان صورتجلسه شده است.

این در حالی است که چون عنوان خیر مدرسه‌ساز روی پروژه‌هاست، نه مالیاتی پرداخت می‌شود و نه حساسیتی روی بررسی قراردادها وجود دارد.

حتی برخی از این خیرین با ارائه مدارک ساخت مدرسه، وامهای کلان هم دریافت می‌کنند؛ وامهای مدرسه که به اسم توسعه آموزشی کنار خانه مردم ساخته می صود، درحالیکه پورشه پارک‌شده کنار کارگاه و هزینه‌های دو برابری پروژه، بیشتر از هر نیت خیر دیگری به چشم می‌آید.