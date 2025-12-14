قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۳ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
132,123,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
130,361,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
176,162,000
|
طلای دست دوم
|
130,361,210
|
آبشده کمتر از کیلو
|
572,430,000
|
مثقال طلا
|
572,500,000
|
انس طلا
|
4,302.43
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,381,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,323,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
749,300,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
427,900,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
193,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,320,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
650,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
335,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
88,240,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
28,490,000
|
حباب نیم سکه
|
101,730,000
|
حباب ربع سکه
|
102,140,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,370,000