خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لحظه گیر کردن چتر اضطراری چترباز استرالیایی به دُم هواپیما + فیلم

لحظه گیر کردن چتر اضطراری چترباز استرالیایی به دُم هواپیما + فیلم
کد خبر : 1726656
لینک کوتاه کپی شد.

چترباز استرالیایی در یک حادثه خطرناک، از ارتفاع بیش از 4 هزار و 500 متری آویزان شد، اما با خونسردی طناب گیر کرده به دُم هواپیما را باز و چتر اصلی خود را فعال کرد تا از سقوط مرگبار جلوگیری شود.

 

بر اساس ویدیوی منتشرشده، چتر اضطراری یک چترباز استرالیایی در حین پرش به دُم هواپیما گیر کرده و او برای دقایقی از ارتفاع بیش از 4 هزار و 500 متری آویزان مانده است.

در این حادثه، که در شهریورماه رخ داده و ویدیوی آن به تازگی منتشر شده، چترباز موفق شد طناب را آزاد کرده و چتر اصلی خود را باز کند تا از حادثه مرگبار احتمالی جلوگیری شود.

این ویدئو لحظات پرتنش و شجاعت این چترباز را به تصویر می‌کشد و تاکنون بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

 

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری