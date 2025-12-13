لحظه گیر کردن چتر اضطراری چترباز استرالیایی به دُم هواپیما + فیلم
چترباز استرالیایی در یک حادثه خطرناک، از ارتفاع بیش از 4 هزار و 500 متری آویزان شد، اما با خونسردی طناب گیر کرده به دُم هواپیما را باز و چتر اصلی خود را فعال کرد تا از سقوط مرگبار جلوگیری شود.
بر اساس ویدیوی منتشرشده، چتر اضطراری یک چترباز استرالیایی در حین پرش به دُم هواپیما گیر کرده و او برای دقایقی از ارتفاع بیش از 4 هزار و 500 متری آویزان مانده است.
در این حادثه، که در شهریورماه رخ داده و ویدیوی آن به تازگی منتشر شده، چترباز موفق شد طناب را آزاد کرده و چتر اصلی خود را باز کند تا از حادثه مرگبار احتمالی جلوگیری شود.
این ویدئو لحظات پرتنش و شجاعت این چترباز را به تصویر میکشد و تاکنون بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته است.