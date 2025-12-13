نان خمیر ترش اغلب به عنوان یک انتخاب سالم‌تر نسبت به سایر انواع نان به ویژه برای تنظیم قند خون تبلیغ می‌شود. اگرچه تحقیقات محدودی انجام گرفته، اما کارشناسان می‌گویند اگر می‌خواهید مراقب قند خون خود باشید، نان خمیر ترش می‌تواند گزینه هوشمندانه‌ای باشد.

چگونگی تأثیر خمیر ترش بر قند خون دکتر الیزابت هولت، متخصص غدد درون ریز در«یو سی اس اف هلت»، گفت: جمع‌آوری شواهد قابل اعتماد در مورد اثرات خمیر ترش بر سلامتی می‌تواند دشوار باشد. مطالعات انسانی از انواع مختلف آرد خمیر ترش برای تحقیق استفاده می‌کنند که هر کدام ترکیبات میکروبی خاص خود را دارند و مقایسه را دشوار می‌کنند. بث ای. چرونی، متخصص تغذیه در موسسه چاقی و متابولیک و موسسه بیماری‌های گوارشی و جراحی در کلینیک کلیولند، در این باره گفت: متغیرهای متعددی مانند متابولیسم فردی، اندازه وعده و آنچه در کنار نان مصرف می‌شود نیز بر پاسخ قند خون تأثیر می‌گذارند. جسیکا برانتلی لوپز، مدیر بخش کارآموزی تغذیه در بیمارستان کهنه سربازان در لوما لیندا، کالیفرنیا، گفت: خوردن نان خمیر ترش به جای نان غیر تخمیر شده، مانند نان سفید یا گندم، می‌تواند در کنار یک رژیم غذایی سالم به تثبیت قند خون کمک کند.

چرا خمیر ترش متفاوت است؟

برخلاف سایر نان‌ها، نان خمیر ترش با پروبیوتیک‌ها یا باکتری‌های مفید و مخمرها تهیه می‌شود. شری گو، متخصص تغذیه در کالیفرنیا، گفت: اگرچه این میکروب‌ها در برابر حرارت بالای پخت زنده نمی‌مانند، اما در نحوه تأثیر خمیر ترش بر قند خون نقش دارند. در طول فرآیند تخمیر منحصر به فرد خمیر ترش، پروبیوتیک‌ها مقداری از قندهای موجود در آرد را مصرف می‌کنند و همچنین اسید آلی تولید می‌کنند که تخلیه معده را کند می‌کند. این به تأخیر در هضم کمک می‌کند و منجر به افزایش تدریجی‌تر قند خون پس از خوردن غذا می‌شود.

دکتر لورنا آلارکون-کاساس رایت، استاد طب بالینی در بخش غدد درون‌ریز در دانشگاه واشنگتن، افزود: علاوه بر این، انواع خاصی از خمیر ترش، به ویژه انواع غلات کامل، حاوی فیبر نیز هستند که می‌تواند جذب کربوهیدرات‌ها را بیشتر کند کرده و به تدریجی کردن افزایش ناگهانی قند خون کمک کند.

برای تنظیم قند خون باید نان خمیر ترش بخورید؟

الیزابت هولت صرفاً به این دلیل که ممکن است نان خمیر ترش برای کنترل گلوکز بهتر از نان‌های دیگر باشد، خوردن بیشتر آن را به هیچ وجه توصیه نمی‌کند. او در این باره توضیح داد: تأثیر منفی افزایش مصرف کالری و کربوهیدرات ممکن است هرگونه فایده‌ای را برای گلوکز خنثی کند.

به علاوه، او افزود، تحقیقات انسانی بیشتری برای درک کامل اثرات خمیر ترش مورد نیاز است. به عنوان مثال، هنوز مشخص نیست که آیا خوردن منظم خمیر ترش آرد سفید تصفیه شده برای قند خون بهتر از مصرف نان غلات کامل تهیه شده با مخمر نانوایی است یا خیر.

هولت گفت: با این حال، اگر به دنبال گزینه‌ای بین نان‌هایی با مواد تشکیل دهنده مشابه هستید، نان خمیر ترش احتمالا گزینه بهتری است. اما به خاطر داشته باشید که اندازه وعده و الگوی کلی غذا خوردن شما بیشترین اهمیت را در مورد قند خون دارد.

برانتلی لوپز گفت: رژیم غذایی که حاوی انواع پروتئین‌های بدون چربی، لوبیا، حبوبات، میوه‌ها و سبزیجات باشد، کلید کنترل کلی قند خون و طول عمر است.

