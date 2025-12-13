قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۲۲ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
14,650,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
27,450,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
40,250,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
53,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
65,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
78,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
91,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
104,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
117,150,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
130,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
143,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
156,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
169,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
181,900,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
194,700,000