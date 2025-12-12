خبرگزاری کار ایران
ردپای‌ جی‌پی‌تی در یک قتل خانوادگی!

نیویورک‌پست گزارش داده که طی یک دادخواست مطرح‌شده در آمریکا، چت‌جی‌پی‌تی عامل قتل یک مادر توسط پسرش عنوان شده است.

طبق این شکایت، هوش مصنوعی با تقویت توهمات پسر، باعث شده او باور کند مادرش قصد کشتنش را دارد.

وکیل این پرونده گفته مکالمات این فرد با چت‌جی‌پی‌تی نشان می‌دهد این هوش مصنوعی به او القا می‌کرد که هر صدای عجیب یا حتی یک قوطی نوشابه، نشانهٔ این است که مادرش قصد توطئه یا قتل او را دارد.

طبق گزارش پلیس، پسر مادرش را خفه کرده و سپس با چاقو اقدام به خودکشی کرده و جان داده است.

در شکایت آمده که اوپن‌ای‌آی مدل «جی‌پی‌تی۴-او» را فقط برای سبقت گرفتن از گوگل، بدون انجام آزمایشهای ایمنی عرضه کرده و در این موضوع مقصر است.

اوپن‌ای‌آی پس‌از این حادثه برای مدتی این نسخه را خاموش کرد اما خیلی زود آن رادوباره برای کاربران پولی، در دسترس قرار داده است.

 

منبع فارس
