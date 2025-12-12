سوتی عجیب شیائومی! / حرکت خودکار به سمت آب
یک مانور ساده پارک خودکار در شیائومی SU۷ میتوانست به فاجعه ختم شود؛ خودرویی که تنها چند ثانیه پس از پیادهشدن سرنشینان، آرامآرام به سمت یک برکه حرکت کرد!
فناوریهای کمکراننده قرار است رانندگی را راحتتر و ایمنتر کنند، اما گاهی یک سناریوی غیرعادی کافی است تا کارکردشان را زیر سئوال ببرد. یکی از تازهترین تجربهها مربوط به شیائومی SU۷ است؛ جایی که استفاده از قابلیت پارک خودکار در نزدیکی یک برکه، تبدیل به سوژه داغ شبکههای اجتماعی شد. حادثهای که نهتنها قدرت این فناوری را زیر ذرهبین برد، بلکه دوباره بحث قدیمی مسئولیت راننده را پیش کشید.
حرکت ناگهانی به سمت آب
کاربران شبکههای اجتماعی بهسرعت واکنش نشان دادند و این سئوال مطرح شد که چرا راننده در فاصلهای چنین نزدیک به آب، پارک خودکار را فعال کرده است؟ برخی نیز نسبت به احتمال خطر نفوذ آب به پک باتری تردیدهایی مطرح کردند.
ناظران فنی اشاره کردند که مکانی که خودرو برای پارک انتخاب شد، هیچ شباهتی به فضای استاندارد پارک نداشت و سطح آب ممکن است توسط سیستم بهعنوان فضای خالی قابل پارک تشخیص داده شده باشد.
بهروزرسانی تازه و عملکرد مشکوک
این اتفاق درست زمانی رخ داد که شیائومی چند روز پیش از آن بهروزرسانی زمستانی نرمافزار (Hyper OS ۱.۱۱.۰) را منتشر کرده بود؛ آپدیتی که شامل تغییرات و بهینهسازیهایی در بخش دستیار پارک، پارک از راه دور و یافتن جای پارک میشد. شیائومی گفته بود که این اصلاحات برای بهبود عملکرد سیستم طراحی شدهاند، اما حادثه اخیر این موضوع را دوباره به چالش کشیده است.
توضیح کارشناسان؛ فناوری کمکی، نه جایگزین قضاوت انسان
کارشناسان یادآور شدند که حتی پیشرفتهترین سیستمهای پارک خودکار هم هنوز به نظارت انسانی متکیاند. آنها توضیح دادند که محیطهایی مانند لبه برکهها یا زمینهای ناهموار در دسته فضاهای «غیرقابلاعتماد» برای سیستمهای خودکار قرار میگیرند و میتواند باعث تفسیر اشتباه سطح آب بهعنوان فضای باز شود.
در این مورد، ایستادن خودرو بلافاصله پس از تماس با آب نشان میدهد سیستم که احتمالا مانع غیرمنتظرهای را تشخیص داده و خود را متوقف کرده است.
حادثهای مشابه در هانگژو
این تنها مورد گزارش شده نبود. کاربری در هانگژو نیز اعلام کرد که SU۷ Max او که بیش از ۳۰۰ هزار یوان قیمت داشته، هنگام استفاده از حالت Valet-parking در یک کمپینگ، کنترل خود را از دست داده و از روی شیب پایین رفته و در نهایت با پایه سنگی یک آلاچیق برخورد کرده است.
این خودرو برای بررسی بیشتر یدککشی شد و هزینه تخمینی تعمیر حدود ۶ هزار یوان محاسبه شد. طبق گزارشها، تیم خدمات پس از فروش مشکل را ناشی از استفاده نادرست و وجود یک نقطه کور بصری دانستهاند.
نگرانیهای گستردهتر درباره پارک خودکار
پیش از این نیز برخی مالکان SU۷ از مشکلاتی نظیر عدم حفظ تراز در فضاهای باریک، توقف ناگهانی یا اجرای ناقص مانورهای پارک شکایت داشتهاند. در بسیاری از این موارد، شیائومی با ارائه بهروزرسانیهای نرمافزاری و پوشش هزینههای تعمیر تلاش کرده تا مشکل را برطرف کند.
ماجرای اخیر بار دیگر نشان داد که پارک خودکار با وجود جذابیت و پیشرفت سریع، هنوز فاصلهای قابلتوجه تا رسیدن به اتوماسیون کامل دارد. فناوری هنوز نمیتواند محیطهای غیرمعمول را بینقص تشخیص دهد و تا زمانی که سیستمها تحت طیف گستردهتری از سناریوهای واقعی تایید نشوند، نقش نظارتی راننده حیاتی خواهد بود. حادثه SU۷ یادآور خوبی است که در استفاده از فناوریهای کمکی، اعتماد کامل جای احتیاط را نمیگیرد.