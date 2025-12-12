جدول واریز کالابرگ مرحله پنجم اعلام شد
بر اساس اعلام رسمی، خانوارهای دهکهای درآمدی اول تا سوم که پیشتر در ۱۵ آذر یارانه کالابرگ دریافت کرده بودند، شنبه ۲۲ آذر هم مبلغ ۶۲۰ هزار تومان دیگر به حسابشان واریز میشود
پس از واریز یارانه کالابرگ مرحله پنجم برای دهکهای ۱ تا ۳ در تاریخ ۱۵ آذر، خانوادههای کمدرآمد بار دیگر شنبه ۲۲ آذر مبلغ ۶۲۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. مسئولان اعلام کردهاند که پرداختها به تدریج برای سایر دهکها نیز ادامه خواهد یافت.
پرداخت مرحله دوم یارانه کالابرگ برای دهکهای ۱ تا ۳
بر اساس اعلام رسمی، خانوارهای دهکهای درآمدی اول تا سوم که پیشتر در ۱۵ آذر یارانه کالابرگ دریافت کرده بودند، شنبه ۲۲ آذر هم مبلغ ۶۲۰ هزار تومان دیگر به حسابشان واریز میشود تا این حمایتها ادامه یابد. این اقدام بخشی از مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی است که هدف آن کمک به تأمین کالاهای اساسی خانوارهای کمدرآمد است.
برنامه پرداخت کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای بالاتر
مسئولان صندوق کالابرگ خبر دادهاند که پس از تکمیل پرداختها به دهکهای ۱ تا ۳، نوبت به دهکهای ۴ تا ۷ میرسد تا مبلغی کمتر از این گروه درآمدی دریافت کنند. این مرحله نیز در قالب همان پنجمین مرحله کالابرگ اجرا میشود، اما زمان دقیق واریز به تصمیمگیری دولت و روند ثبت اطلاعات در سامانه کالابرگ بستگی دارد. خانوارها باید منتظر اطلاعرسانیهای بعدی برای دریافت یارانه خود باشند.
اهمیت استمرار پرداختهای کالابرگ الکترونیکی
ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی به منظور حمایت پایدار از اقشار نیازمند با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی اهمیت دارد. تخصیص یارانه متناسب با دهک درآمدی و امکان خرید کالاهای اساسی در فروشگاههای منتخب، کمک قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها خواهد بود و انتظار میرود مراحل بعدی طرح با دقت و نظم بیشتری اجرا شود.