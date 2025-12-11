متن و پیام های تبریک عاشقانه به مناسبت روز زن

روز زن تنها بهانه کوچکی است برای قدردانی و قدرشناسی از همسر برای همراهی او ، یاری او از همه مهمتر بودن کنار او. همسر نیمه هر انسانی است که همدم و همراه تمام لحظه های اوست. همسران تجلی تمام صفات، اخلاق و موفقیت های همدیگرند. گرمابخش زندگی هر مرد زنی است که او را بال و پر می دهد، برای ترقی یافتن و تا بی نهایت رسیدن.

جان دلم

اعتبارت پیش دلم

تنها به حضورت نیست

تو در جانم رخنه کرده ای

و من از فاصله هراسی ندارم

روزت مبارک هستی من

***

اگر زندگی یک اثر هنری است

در این صورت زن شاهکار به حساب می آید

او در بردارنده زیبایی

مهربانی، غرور، شفقت

و از خود گذشتگی و وقار است

او یک شاهکار واقعی است

که همه ی ما آن را میستاییم

هستی من روز زن مبارک

***

دلشوره اگر هست تویی تو

صد خاطره در محفل من هست تویی تو

غیر از تو کسی در دل من جای نداره

یک دوست اگر حاصل من هست تویی

روز زن مبارک همسرم

***

چه آرامشی در من است وقتی با منی

و چه آشوبیده ام بی تو

دور نشو، مرا از من نگیر

من حوالی تو بودن را دوست دارم

همسر عزیزتر از جانم روزت مبارک

***

من، تو را

به اندازه قاطعیتی که مانندش را

در تمام عمرم نداشته ام

دوست دارم

و تو

به اندازه تمام باید هایی که در طول زندگیت

هرگز نشنیده ای

به این دوست داشته شدن محکومی

روزت مبارک همسرم

***

چشم های تو

وقتِ زیادی از خدا گرفت

اگر آفریده نمی شدی

زیباییِ بیشتری به کوه …

به دریا

به جَنگل می رسید …!

همسرم روز زن مبارک

***

آمدی تا زندگی

روی خوشش را رو کند

آنچه رویای محالم بود

حالا ممکن است …

تمامِ من روز زن، روز تو مبارک

***

خدا سنگ تمام گذاشت

بهار موهایت

تابستان لبهایت

پاییز چشمانت

و زمستان دستهایت

می توان یکسال بی وقفه تو را حس کرد

زیبای من روزت مبارک

***

تو

دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی

که میشود پیجید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی

روزت مبارک خانوم من

***

بهشت سرزمینی است به جمعیت دو نفر

که از هر طرف بروم

خدا تو را سر راهم سبز می کند

بهترین یارم روزت مبارک

***

زمانی که این جهان خلق شد

تو نیز خلق شدی

تا به این جهان زیبایی ببخش

***

تو کارت را به نحو احسن انجام دادی

تمام دنیا امروز به تو لبخند میزنند

روز زن مبارک همسر مهربانم

***

من

چه شادم تو که همراه منی

تو که آرامش دلخواه منی

من چه وابستم و بیمار توام

عاشقم

عاشق تب دار توام

دوستت دارم و روزت مبارک

***

همسرم

تو بهترین هدیه خدا و دلیل زندگی منی

برای تموم لحظاتمون ازت ممنونم

و همیشه دوست دارم بهترینم

روزت مبارک

***

شاید تکراری باشد

ولی گاهی بعضی چیزها

ارزش هزاران بار تکرار را دارند

تکرار می کنم

تکرار می کنم

دوستت دارم …

روز زن، روز عشق مبارک همسر جانم

***

لایق پرستش است

کسی مثل تو که در این بی مهری ها

بی چشم داشت محبت می کند

بهترین حادثه زندگی ام

مرسی که به سرم اومدی

روزت مبارک همسری جونم

***

آمدی تا که جهان

بهتر و بهتر بشود

غصه ها از دل من

کمتر و کمتر بشود

مهربان ترینم روزت مبارک

***

آنقدر می بوسمت

که فراموش کنی روزی

به خودت قول داده بودی

عاشق نشوی …

روزت مبارک گل من

***

امروز، روزی است که وجود تو را جشن بگیریم

آرزو میکنم که همانند رز زیبایی که

هیچوقت جذابیتش را از دست نمیدهد شکوفا شوی

آرزو میکنم همانند یک کوه محکم و قوی

و به اندازه ی کافی استوار باشی

و هیچ مشکل و مصیبتی نتواند به تو آسیب برساند

روز زن مبارک

****

وقتی پای تو در میان باشد

دنبال هیچ آرزوی تازه ای نیستم

تو تنها اتفاق زندگی منی که برای دوست داشتنت

محتاجم که عاشقانه لحظه به لحظه عاشقترت باشم

عشق من روزت مبارک

***

ما مردها عادت می کنیم به بودن زن

نه اینکه عادی شود و تکراری

به بودنش به بویش

به اتمسفری که ایجاد می کند

به جانی که می ریزد در دیوارهای خانه

و تازه می کند حس بودن را …

چند روز نباشد حالمان خراب می شود

به هارت و پورتهایمان توجه نکنید

مرد بی زن تلف می شود

(روز زن مبارک عشق ابدی من)

***

آسمان آبی چشمان تو مال من است

تا زنم پر در میان آسمانت همسرم

هر زمان تا از تمام زندگی خسته شدم

عاشقم کردی به راه زندگانی همسرم

روزت مبارک

دوستت دارم

***

تُ

همان عشقی

که هر دم و باز دمَم

از عطر تُ جان می گیرد

و در هر نفس از تُ دیوانه تر می شوم

و

هر لحظه از تُ عاشق تر …

زیبای من همسرم، دوستت دارم و روزت مبارک

***

پنجره را باز میکنم ،

طلوع را میبینم و غروب را فراموش میکنم . . .

از اینکه در قلبم هستی و عشق منی افتخار میکنم . . .

روزت مبارک

***

همسر عزیزم

هر لحظه در کنار منی عاشقانه تر

با قلب عاشق و عاشقانه تر

بر التهاب سرخ تنت نقش می زند

هر روز طرح پیرهنی عاشقانه تر

دوستت دارم و روزت مبارک

***

در آغوشم پناه بگیر

پشت خاکریز شانه هایم

تو را به سلامت

از زیر آتش روزگار می گذرانم

تمام دارایی من روز زن مبارک

***

برکت یعنی

داشتن کسی که هرچه می خندی با او

تمام نشود دلخوشی هایت

روزت مبارک عشق من

****

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست

گلها همه به نام تو مشهورند

آیینه های از انعکاس نام تو می خندند

و من تنها برای تو می گویم

زندگی کن تا زنده بمانم

همسر جانم روزت مبارک

****

هر چیزی سر جایش زیبایی خودش را دارد

مثلاً

گل درون گلدان

گلدان روی ایوان

مادربزرگ کنار سماورش

پدربزرگ روی صندلی

لبخند رو لبان تو

و تو در آغوش من …

روزت مبارک بهانه زندگی من

****

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد

به همسرم …

که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.

روزت مبارک

انتهای پیام/