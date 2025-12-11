پیام تبریک روز زن ۱۴۰۴

وقتی دو قلب برای یک دیگر بتپد،

هیچ فاصله‌ای دور نیست،

هیچ زمانی زیاد نیست

و هیچ عشق دیگری

نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند.

محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است

روز زن مبارک عشق من

...........

بدون تو جهان ناقص است

بدون تو قلب احساس پوچی می‌کند

اجازه بده مثل همیشه جهان با لبخندت

شکوفا و با طراوت شود

روز زن مبارک باد

.............

بانوی گل

شاهکار زیبای خلقت

مخلوق دلبری خداوند

شادی تو شادی دنیاست

روزت مبارک

.............

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت بانوی بهشت، فاطمه زهرا (س) روز زن نامیده شده است.

روز زن مبارک باد

...........

آسمانت بی غبار

سهم چشمانت بهار

بخت و تقدیرت قشنگ

عمر شیرینت بلند

سرنوشتت تابناک

جسم و روحت پاک پاک

روز زن مبارک باد

............

تو چه خوب رفیقی هستی که در عالم دوستی برای من بهترین، در عالم مادری برای فرزندت مهربان‌ترین و در عالم عشق عاشق‌ترین همسرت هستی.

روز زن بر تو فرشته مبارک باد

..............

زنان را همین بس بود یک هنر

نشینند و زایند شیران نر

زن بلا باشد بهر کاشانه‌ای

بی بلا هرگز مبادا خانه‌ای!

روز زن مبارک

...............

زن طراوت زندگی نیست

زن روغن مابین چرخ دنده‌های نخراشیده‌ی زندگی نیست

زن بخش مهمی از زندگی نیست

زن مُسکن دردهای زندگی مرد نیست

زن تمامِ تمامِ تمام زندگی مرد است

روز زن مبارک باد

...............

عزیزم در پناه محبتت جوانه زدم

و با نسیم صداقتت به بار نشستم

و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم

بهترین بهانه زندگیم

روز زن مبارک باد

.............

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت

که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف

و من از دور ببینم که پر از لبخند است:

چشم و دنیا و دلت!

روزت مبارک بانو

..............

زنان می‌توانند شادی را در اطرافشان شکوفا کنند

روز زن بر شما بانوی عزیز مبارک

..............

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار

ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار

خنده‌ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا

خنده‌ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا

روزت مبارک بانو

..............

یک دهان خواهم به پهنای فلک

تا بگویم وصف زن را یک به یک

زن مگو دریای راز مردهاست

مرجع راز و نیاز و دردهاست

زن چه باشد آشنایی ناشناس

هر زمان پیدا شود در یک لباس

آسمان آبی چشمان تو مال من است

تا زنم پر در میان آسمانت همسرم

هر زمان تا از تمام زندگی خسته شدم

عاشقم کردی به راه زندگانی همسرم

روز مبارک بانو

...............

زن، روشن‌ترین افق پیروزی، پرشکوه‌ترین اوج موفقیت است

بوسه بر دستان پر مهرت می‌زنم و شکوه بیشتر را برائت آرزو می‌کنم

همسر عزیزم، روزت مبارک بانو

..............

تئو لانگ در کتاب تفاوت زنان و مردان می‌نویسد:

بهتر است به جای جمله مرد باش که برای آرام کردن کسی که از درد می‌نالد به کار می‌بریم، بگوییم زن باش

روز زن بر شما مخلوقات قدرتمند خداوند مبارک باد

................

سالروز عطر افشانی شجره طوبای بهشت و درخشش بلند خورشید عصمت و طهارت معلم بزرگ معرفت حضرت فاطمه زهرا (س) را تبریک عرض نموده امیدوارم در این روز مبارک که روز زن و مادر نام گرفته است همه زنان مادران و دختران ایرانی بویژه بانوان همکار با الهام گرفتن از الگوی کامل زن مسلمان و بهره‌گیری از سیره عملی آن گرانمایه آفرینش موفق و پیروز باشند.

روز زن مبارک باد

.............

مقام رفیع و شامخ حضرت فاطمه (س) یادآور جایگاه مرتبه والای زن و مادر در فرهنگ اسلامی است و مادران امروز، سرمایه‌های ارزشمند انسانی را در کانون پر مهر خانواده به بالندگی و شکوفایی می‌رسانند؛ بی شک افق‌های روشن آینده این مرز و بوم مرهون از خود گذشتگی و تبلور اندیشه، فرهنگ و دانش زنان این سرزمین است.

روز زن بر همه زنان و به ویژه همکاران نازنین گرامی باد

..............

چه موجود شگفت انگیزی است زن

زن ترکیبی از زیبایی و هوش است

زن می‌تواند شادی را در اطرافش شکوفا کند

زن نماد فروتنی، رحمت و تسکین برای تمام بشریت است

روز زن بر تمام زنان سرزمینم مبارک باد

...............

تنها یک زن، همچون فاطمه، می‌تواند «مادرِ پدرِ خویش» باشد و به «ام‌ابیها»، این توصیف شگفت، ملقب گردد.

تنها یک زن می‌تواند کمال مهربانی را این چنین معنا بخشد.

روز زن و ولادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک

..............

آنچه زن را زندگی‌بخش کرده، تنها توان به دنیا آوردن در او نیست.

در تمام طول تاریخ، آنکه فرزندانش را با هر نقصان و هر کاستی به دندان کشیده و رشد داده،

آنکه همسرش را با شور زندگی امید دوباره بخشیده،

آنکه با عشقش خشونت‌ها را پایان داده و

در یک کلام؛ آنکه «ادامه دادن و ادامه دادن» را در زندگی معنا کرده، «زن» است.

روز زن بر همه مبارک باد

انتهای پیام/