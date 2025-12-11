روز مادر ۱۴۰۴ کی است؟ + تاریخ روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

مادر کسی است که امر پرورش فرزندان را در دوران حمل و پس از آن بر عهده دارد و در انجام این وظیفه بدون هیچ چشم داشت مادی و معنوی کوشاست. مراقبت‌های در دوره‌ی کودکی، شب زنده داری‌ها و بیداری‌های او به خاطر فرزندان بدان نظر نیست که این کودک روزی رشد کند و زیر بازوی او را بگیرد. او چه بسیار از اوقات که جان خود را صرفاً به خاطر طفل به خطر می‌اندازد و جز خیر و خوشی او را نمی‌طلبد. بر این اساس می‌توان گفت مادر فرشته‌ای است آسمانی که در عالم بشری با جسم عاریتی زندگی سر می‌کند و دارای تجلی مهر و عطوفت و قدس و صفای ملکوتی است. به علت قمری بودن تاریخ تولد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) روز مادر در تاریخ هجری شمسی ثابت نیست.

تاریخ روز مادر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز مادر در تقویم شمسی ۱۴۰۴ برابر با پنجشنبه ۲۰ آذر ماه است.

تاریخ دقیق روز مادر در تقویم قمری هم زمان با ۲۰ جمادی‌الثانی سال ۱۴۴۷ است.

تاریخ دقیق روز مادر در تقویم میلادی مصادف با ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ است.

هدف از بزرگداشت روز مادر

جشن گرفتن روز مادر به ما یادآوری می‌کند که مادران چه نقش مهم و حیاتی در زندگی ما ایفا می‌کنند. آنها با عشق و فداکاری، سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کنند تا ما را به بهترین شکل ممکن پرورش دهند. روز مادر فرصتی است تا به آنها نشان دهیم که قدردان زحماتشان هستیم و عشق و محبتمان را به آنها ابراز کنیم.

آیا روز مادر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ مصادف با ولادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) و روز مادر، تعطیل نیست.

روز زن چه تاریخی است؟

روز زن و روز مادر در تقویم رسمی ایران در یک روز گرامی داشته می‌شود. این روز مصادف با ولادت والامقام‌ترین و برترین بانوی جهان، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و برابر با ۲۰ جمادی‌الثانی است.

علت نامگذاری روز زن و مادر

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) تربیت شده مکتب پیامبر (صلی الله علیه و آله) و یک اسوه به تمام معنا در عرصه عشق و عبادت به خدا، خدمت به مردم، عفاف و پاکدامنی، خانه داری و تربیت فرزند، صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و … است. ایشان از باب مادر بهترین مادر و از باب زن و همسر نمونه بارز بهترین همسر است، به طوری که حضرت علی (علیه السلام) می‌فرمایند: لطف فاطمه (سلام الله علیها) یک لحظه از من دریغ نشد و حتی او یک لحظه از من خواسته‌ای نداشت.

حضرت زهرا (سلام الله علیها) نه تنها مادری دلسوز برای فرزندان خود بود بلکه مانند مادری دلسوز رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در آغوش می‌گرفت، از او نگهداری می‌کرد، زخم‌هایش را مرهم می‌گذاشت رنج‌ها و دردهایش را کاهش می‌داد و ایشان گام به گام همراه پدر بزرگوارشان حضرت محمد (صلی الله علیها و آله) حرکت می‌کرد و در تمام سختی‌ها با پدر شریک بود. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) به او لقب " اُم ابیها " داده است، یعنی زنی که برای پدرش همچون مادر بود.

روز ولادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) به عنوان روز زن و مادر نام گرفته تا زنان و مادران این مرز و بوم از او درس ایمان، فداکاری و مهربانی بیاموزند چرا که تمام خصوصیاتی که باید زن نمونه از دیدگاه اسلام داشته باشد، حضرت فاطمه (سلام الله علیها) داشت.

زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (س) از تولد تا شهادت

ولادت در رابطه با تاریخ ولادت حضرت زهرا (س) اختلاف نظراتی وجود دارد ولی در بیشتر منابع شیعی، ولادت ایشان ۲۰ جمادی‌الثانی سال پنجم بعد از بعثت در شهر مکه ذکر شده است. پدر و مادر حضرت فاطمه (س) فرزند حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه کبری (س) هستند. ازدواج حضرت زهرا (س) خواستگارانی بسیار در میان صحابه داشت که ازنظر مالی در رتبه‌های بالایی قرار داشتند اما رسول خدا (ص) همچنان مسئله را به نظر خداوند موکول می‌نمود تا سرانجام جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شد و گفت: ای محمد! خدا بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید فاطمه را به عقد علی درآور، خداوند علی را برای فاطمه و فاطمه را برای علی پسندیده است. فرزندان امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و حضرت ام کلثوم (س) چهار فرزند حضرت فاطمه (س) و امیرالمومنین (ع) هستند. لازم به ذکر است به فرزند سقط شده (محسن) حضرت زهرا (س) که در جریان حمله عمربن خطاب به خانه آن حضرت نیز اشاره کرد. کنیه کنیه، برای تعظیم و تکریم اشخاص به کار می‌رود. حضرت فاطمه (س) کنیه‌های زیادی دارد. اُمّ‌الحسن / ‬ اُمّ‌الحسین / ‬اُمّ‌المحسن اُمّ‌الأئمة / اُمّ‌أبیها / اُمّ‌الخیرة / اُمّ‌المؤمنین اُمّ‌الأخیار / اُمّ‌الفضایل / اُمّ‌الأزهار / اُمّ‌العلوم / اُمّ‌الأسماء القاب از مشهورترین القاب حضرت زهرا (س) می‌توان به زهرا / معصومَه / مُبارَکه / بَتُول / طاهِرَه / زََکیَّه / راضیَه / صِدّیقَه / مَرضیَّه / سَیدة نِساء العالَمین / حانیَه‬ / مَنصورَه / مُحَدَّثَه / طَیّبَه / مُطَهَّرَه / عَلیمَه / عابدَه / صدیقه کبری و مَهدیَّه اشاره کرد. تاریخ شهادت درباره علت شهادت حضرت زهرا (س) روایات مختلفی وجود دارد و تاریخ‌های متفاوتی را عنوان کرده‌اند. تاریخ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در تقویم شمسی برابر با پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳ است.

