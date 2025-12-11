قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۰ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
127,418,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
125,719,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
169,954,000
|
طلای دست دوم
|
125,767,030
|
آبشده کمتر از کیلو
|
552,320,000
|
مثقال طلا
|
552,220,000
|
انس طلا
|
4,212.72
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,331,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,271,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
715,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
410,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
188,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,270,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
625,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
320,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
89,340,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
28,790,000
|
حباب نیم سکه
|
97,520,000
|
حباب ربع سکه
|
96,830,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,070,000