۵ سالاد شیک و مجلسی برای شب یلدا
شب یلدا یا شب چله، یکی از قدیمیترین جشنهای ایرانی است که در طولانیترین شب سال برگزار میشود.
شب یلدا یا شب چله، یکی از قدیمیترین جشنهای ایرانی است که در طولانیترین شب سال برگزار میشود. در این شب خاطرهانگیز، انواع خوراکیهای خوشرنگ و خوشطعم مانند میوههای زمستانی (انار، هندوانه، خرمالو و غیره) و آجیل به چشم میخورند؛ اما اگر دنبال تنوع بیشتر در سفره شب یلدای خود هستید و میخواهید پذیرایی متفاوتی داشته باشید، اضافه کردن چند سالاد مجلسی و خوشمزه، ایده جذابی به نظر میرسد.
سالادهای مخصوص شب یلدا معمولا ترکیبی از مواد تازه و رنگارنگ فصل هستند که علاوه بر طعم عالی، جلوه زیبایی هم به میز پذیرایی شما میدهند. در این مقاله چند نمونه سالاد شب یلدا را معرفی میکنیم که تهیه آنها آسان است و مهمانانتان را شگفتزده خواهد کرد.
سالاد لبو
سالاد لبو از خوشرنگترین سالادهایی است که میتوانید برای میز شب یلدا تهیه کنید. لبو (چغندر پخته) طعم شیرین ملایمی دارد و رنگ سرخ زیبای آن تم یلدایی سفره را تکمیل میکند. برای تهیه این سالاد، لبو را خرد کرده و با موادی مثل هویج پخته، خیارشور و سیبزمینی مخلوط کنید. اضافه کردن کمی سس مایونز و ماست به سالاد، طعم آن را دلچسبتر میکند؛ البته اگر آن را سبکتر میپسندید میتوانید به جای سس از آبلیمو و روغن زیتون استفاده کنید.
برای خوشمزهتر شدن این سالاد هم میتوانید مقداری دانه انار و گردوی خردشده به آن اضافه کنید تا بافت متنوع و طعم ملسی پیدا کند. سالاد لبو در مدت کوتاهی آماده میشود و یک پیشغذای سالم و کمکالری برای شروع مهمانی خواهد بود. در ضمن حواستان باشد که هیچ سفره یلدایی بدون آجیل کامل نیست؛ پس بعد از آمادهکردن سالادها، حتما برای خرید آجیل بهموقع برنامهریزی کنید تا میز شما کامل و چشمگیر باشد.
سالاد انار و کلم قرمز
سالاد انار و کلم قرمز، یک سالاد زمستانی خوشرنگ و جذاب است. اگر این سالاد را آماده کنید به شما قول میدهیم که در شب یلدا طرفداران زیادی پیدا خواهد کرد. در این سالاد، کلم قرمز را رشتهای نازک خرد کرده و با دانههای انار تازه مخلوط میکنند. ترکیب رنگ ارغوانی کلم و قرمزی انار جلوهی شیک و مجلسی به سالاد میدهد و جذابیت خوراکیهای میز پذیرایی را به رخ میکشد. معمولا برای ایجاد تعادل در طعمها از یک سس کرمی شامل ماست چکیده و کمی سس مایونز به همراه آبلیمو، نمک و فلفل استفاده میشود تا طعم کلم ملایمتر شود.
البته بعضیها هم برای تنوع بیشتر، هویج رندهشده یا گردوی خردشده به این ترکیب اضافه میکنند. این سالاد به دلیل داشتن کلم و انار یک پیشغذای پرخاصیت است که در کنار غذاهای سنگین شب چله معده شما را آرام میکند.
سالاد انار و سیب سبز
اگر دنبال یک سالاد خاص و غافلگیرکننده برای مهمانی یلدا میگردید، سالاد انار و سیب سبز را امتحان کنید. بله میدانیم، شاید ترکیب انار با سیب ترش سبز در نگاه اول غجیب به نظر برسد اما نتیجه آن یک سالاد خوشطعم با مزههای ملس و شیرین است. برای تهیه این سالاد، ابتدا کاهوی تازه را خرد کرده و کف ظرف سالاد پهن کنید.
در مرحله بعد سیب سبز را به صورت ورقههای نازک خرد کرده و همراه با دانههای انار روی کاهو بریزید؛ سس مخصوص این سالاد از ترکیب روغن زیتون، سرکه، عسل و خردل تهیه میشود و طعم ترش و شیرین آن با سیب و انار واقعا خوشمزه است. سالاد انار و سیب سبز ظاهر زیبایی دارد و منبع خوبی از ویتامینهاست؛ به همین دلیل میتواند یک شروع سبک و اشتهابرانگیز برای شام شب یلدا باشد.
سالاد میوه
سالاد میوه یک انتخاب سالم و پرفایده است که در کنار خوراکیهای سنتی شب یلدا تعادل خوبی میان شیرینی و تازگی طعمها ایجاد میکند. در شب چله، سالاد میوه بهعنوان دسر یا پیشغذای سبک سرو میشود و به سفره شما تنوع رنگی میدهد. این سالاد برای شب یلدا را میتوانید با میوههای متنوع فصل زمستان آماده کنید؛ در این سالاد از انار دانشده، پرتقال یا نارنگی فیلهشده، سیب، موز و حتی تکههای کوچک هندوانه (میوه نمادین شب یلدا) استفاده میشود و یک ترکیب رنگارنگ و اشتهابرانگیز برای مهمانهای عزیزتان (خصوصا کودکان) میسازد.
برای تهیه سالاد میوه کافی است میوهها را به اندازه لقمهای خرد کرده و در ظرف مناسب بچینید. میتوانید برای جلوگیری از تغییر رنگ میوههایی مثل سیب و موز، کمی آبلیموی تازه روی آنها بچکانید. همچنین افزودن مقدار کمی عسل یا شهد طبیعی و خلال پسته یا برگ نعناع تازه روی سالاد، آن را مجلسیتر و خوشعطرتر میکند.
سالاد کلم
یکی از سالادهای کلاسیک و همیشه محبوب روی میز مهمانیها، سالاد کلم است. این سالاد ساده و خوشمزه را میتوان به روشهای مختلفی آماده کرد. رایجترین روش، ترکیب کلم سفید خردشده با هویج رندهشده و افزودن یک سس مخصوص است. سس سالاد کلم معمولا از مخلوط ماست چکیده، سس مایونز، کمی آبلیمو یا سرکه و مقداری شکر تهیه میشود؛ این سس طعم ملس و بافت کرمی به سالاد میدهد و با تردی کلم و هویج کاملا جور درمیآید.
البته میتوانید بسته به ذائقه خود کشمش یا ذرت پخته هم به سالاد کلمم اضافه کنید تا طعم متفاوتتری داشته باشد. برای تزئین هم چند دانه انار یا خلال بادام روی سالاد بپاشید تا زیباتر شود. سالاد کلم را بهتر است کمی قبل از مهمانی آماده کنید و در یخچال قرار دهید تا مزهها به طور کامل با هم ترکیب شوند.
ترئین سفره یلدایی با سالاد و آجیل
سالادهایی که معرفی کردیم میتوانند رنگ و طعم تازهای به سفره شب یلدا اضافه کنند. تهیه این سالادها ساده است و زمان زیادی از شما نمیگیرد؛ اما نتیجه واقعا چشمگیر و خوشمزهای خواهند داشت. در کنار سالادها، آجیل و خشکبار از خوراکیهای اصلی این شب برای روی سفره محسوب میشوند.
همچنین به کمک تزئینات سفره با تم یلدایی میتوانید حالوهوای سنتی این شب را در جمع خود ایجاد کنید. امیدواریم لحظات خوشی را در کنار عزیزانتان در این شب طولانی سال داشته باشید.