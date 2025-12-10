پژوهش «Dermal Glycation and Hyperpigmentation in Skin of Color with Type ۲ Diabetes» نشان می‌دهد بالا بودن مداوم قند خون باعث تجمع ترکیباتی به نام AGEs در پوست می‌شود.

این مولکول‌ها هنگام اتصال به کلاژن، ساختار پوست را سفت، خشک و شکننده می‌کنند و باعث چروک‌ و افتادگی زودرس می‌شوند.

نقش گلیکاسیون در ایجاد تیرگی و لک

نویسندگان این مطالعه توضیح می‌دهند که محصولات گلیکاسیون فقط به بافت پوست آسیب نمی‌زنند، بلکه سلول‌های ملانوسیت را نیز تحریک می‌کنند.

نتیجه این فرآیند، افزایش تولید ملانین و در نهایت بروز هایپرپیگمنتیشن است؛ یعنی همان لکه‌ها و تیرگی‌هایی که بسیاری از افراد تجربه می‌کنند.

چرا برخی افراد بیشتر در معرض خطرند؟

این تحقیق نشان داده اثرات گلیکاسیون در افراد با رنگ پوست تیره‌تر یا «skin of color» شدیدتر است. پوست‌های پرملانین واکنش متابولیکی سریع‌تر دارند و در برابر تغییرات ناشی از قند بالا با تیرگی بیشتر پاسخ می‌دهند.

رژیم پرقند، دشمن شفافیت پوست

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، هرچه مصرف قندهای ساده—مانند نوشابه، شیرینی، نان سفید و غذاهای با شاخص گلیسمی بالا—بیشتر باشد، سرعت تجمع AGEs در پوست افزایش پیدا می‌کند. این فرآیند به‌مرور ظاهر پوست را خسته، کدر و نابرابر می‌کند.

راهکارهایی برای محافظت از پوست

محققان تاکید می‌کنند کاهش مصرف قند، اصلی‌ترین گام برای کاهش گلیکاسیون و حفظ جوانی پوست است. رژیم غذایی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها مانند ویتامین A، C و E نیز می‌تواند سرعت تشکیل AGEs را کم کند و پوست را در برابر آسیب‌های التهابی محافظت کند.

نتیجه نهایی

این پژوهش تصویر واضحی ارائه می‌دهد: سلامت و درخشان‌بودن پوست نه فقط نتیجه محصولات مراقبتی، بلکه بازتاب مستقیم عادت‌های غذایی ماست. کاهش مصرف قند می‌تواند یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری از چروک، افتادگی و تیرگی پوست باشد.



