اگر کالابرگ می گیرید این شماره تلفن را حفظ کنید

در ادامه، سامانه کالابرگ در راستای برخی تخلفات فروشگاه‌های متصل به طرح اعلام کرده، خانوار در صورت مشاهده هر گونه تخلفی می‌توانند آن را به شکل رسمی ثبت کنند.

اپلیکیشن «شمیم» مسیر رسمی ثبت تخلفات فروشگاه‌های کالابرگ بوده که سرپرستان خانوار اگر هنگام خرید با رفتار ناعادلانه یا تخلف فروشگاه‌های طرف قرارداد روبه‌رو شدند، می‌توانند به‌سادگی گزارش خود را در این اپلیکیشن ثبت کنند.

در توضیح نحوه ثبت گزارش آمده است؛ افراد نخست باید این اپلیکیشن را روی گوشی‌های همراه خود نصب کنند. سپس از بخش پذیرندگان، فروشگاه را روی نقشه یا از طریق جست‌وجو پیدا کرده و روی گزینه گزارش تخلف کلیک شود. به این ترتیب گزارش ارسال شده و کارشناسان در اسرع وقت بررسی و رسیدگی می‌کنند.

در این خصوص افراد می‌توانند با مشاهد کم‌فروشی یا دریافت اعتبار بیشتر موضوع را به عنوان تخلف گزارش دهند. همچنین اجبار مشتری به استفاده کامل از اعتبار، ثبت فاکتور صوری یا جایگزینی اقلام غیرمجاز، پرداخت نقدی در ازای دریافت اعتبار، اجبار به خرید یک برند خاص و عرضه کالای مخدوش یا تاریخ‌مصرف گذشته قابل گزارش است.

همچنین شماره تلفن ۶۳۶۹ – ۰۲۱ تلفن گویا برای ارتباط با کارشناسان معرفی شده که از ساعت ۸ تا ۲۴ در تمامی روزهای هفته حتی ایام تعطیل پاسخگوی پرسش‌های خریداران درباره مسائل طرح کالابرگ الکترونیک هستند.

گفتنی است، اعتبار خرید مرحله پنجم کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم تا پایان سال اعلام شده است.