قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۹ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
126,797,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
125,106,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
169,061,000
|
طلای دست دوم
|
125,106,490
|
آبشده کمتر از کیلو
|
549,360,000
|
مثقال طلا
|
549,340,000
|
انس طلا
|
4,206.67
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,319,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,264,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
711,500,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
403,800,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
187,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,264,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
625,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
320,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
78,770,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
24,220,000
|
حباب نیم سکه
|
91,440,000
|
حباب ربع سکه
|
93,440,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,630,000