ادامه بارش باران و برف در نیمه غربی کشور +فیلم

کانون بارش‌ها در کردستان و کرمانشاه است.

دامنه بارش‌ها به گیلان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هم رسیده و در تهران هم دیشب باران باریده است.

در ارتفاعات و مناطق مرزی آذربایجان غربی، لیقوان آذربایجان شرقی، هزارکانیان کردستان، مشگین شهر اردبیل و دامنه‌های البرز هم بارش برف گزارش شده است.

