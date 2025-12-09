خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه بارش باران و برف در نیمه غربی کشور +فیلم

ادامه بارش باران و برف در نیمه غربی کشور +فیلم
کد خبر : 1724907
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: در سومین روز از فعالیت سامانه بارشی از نخستین ساعات بامداد امروز در استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، دامنه‌های زاگرس و دامنه‌های البرز کم و بیش باران می‌بارد.

کانون بارش‌ها در کردستان و کرمانشاه است.  

دامنه بارش‌ها به گیلان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هم رسیده و در تهران هم دیشب باران باریده است. 

در ارتفاعات و مناطق مرزی آذربایجان غربی، لیقوان آذربایجان شرقی، هزارکانیان کردستان، مشگین شهر اردبیل و دامنه‌های البرز هم بارش برف گزارش شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری