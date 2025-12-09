ادامه بارش باران و برف در نیمه غربی کشور +فیلم
سازمان هواشناسی اعلام کرد: در سومین روز از فعالیت سامانه بارشی از نخستین ساعات بامداد امروز در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، دامنههای زاگرس و دامنههای البرز کم و بیش باران میبارد.
کانون بارشها در کردستان و کرمانشاه است.
دامنه بارشها به گیلان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هم رسیده و در تهران هم دیشب باران باریده است.
در ارتفاعات و مناطق مرزی آذربایجان غربی، لیقوان آذربایجان شرقی، هزارکانیان کردستان، مشگین شهر اردبیل و دامنههای البرز هم بارش برف گزارش شده است.