زندانیان مهریه ۱۴ سکه را هم نمیتوانند پرداخت کنند+ فیلم
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: حق تنصیف اموال از قانون مهریه حذف نشده است.
معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر به زندانها سری بزنیم، میبینیم که هیچگاه میزان مهریه پشتوانه محکمی برای بنیان خانوادهها نبوده است.
در این قانون هیچگاه بهدنبال این نبودیم که تعداد سکههای مهریه را کاهش بدهیم بلکه تنها اتفاقی که افتاد این است که ضمانت اجرایی کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه رسید و این بدان معنا نیست که شخص تعهداتش از بین رفته است.
اینطور نیست که شخص زندانی بهراحتی ۱۴ سکه پرداخت کند و آزاد شود. کسانی که در زندان هستند حتی توان پرداخت یک نیمسکه را هم ندارند، چه برسد به ۱۴ سکه.
حق تنصیف اموال مربوط به شرایطی است که در ضمن عقد نکاح در دفترچه سند نکاحیه، طرفین میتوانند با هم توافق کنند. ما هیچ تغییری در قانون سابق ندادیم.