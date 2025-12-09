برای درمان سرفه عجله نکنید
پزشکان میگویند بیشتر شربتسینهها اثر محدودی دارند و اگرچه درمانهای خانگی مانند عسل و لیمو هم میتوانند موثر باشند اما برای بهبود اغلب سرفههای ناشی از سرماخوردگی، استراحت، نوشیدن آب و صبر بهترین راهکار است.
متخصصان علوم پزشکی تنفسی در دانشگاه «منچستر» دراینباره توضیح میدهند که بیشتر سرفهها ناشی از سرماخوردگی هستند و ویروس سرماخوردگی هم باید دوره طبیعی خود را در بدن طی کنند.
شربتسینه نمیتواند ویروس را درمان کند اما میتواند گلو را آرام کند و آن احساس قلقلک تهحلق را که باعث سرفه میشود، کاهش دهد. اگر سرفه خشک باشد، انتخاب شربتهای شیرین و غلیظ مانند گلیسرول میتواند گلو را بپوشانند و از خشکی محافظت کنند. با این حال متخصصان معتقدند که پرداخت پول بیشتر بیهوده است، چون شربتهای ارزان هم همانقدر موثرند. تنها نکته مهم روی برچسب آنها، میزان قندشان است زیرا این شربتهای شیرین معمولا قند زیادی دارند و اگر این برایتان مهم است باید به سراغ شربتهای بدون قند بروید.
درباره بسیاری از شربتها ادعا میشود که دارای ماده موثره دارویی هستند از جمله دکسترومتورفان که میگویند سرفه را تسکین میدهد اما به گفته این متخصصان، اثر آن بسیار کم است. آنها تاکید میکنند که رعایت دز مصرفی مخصوصا درباره دکسترومتورفان هم بسیار مهم است زیرا میتواند حس وابستگی ایجاد کند.
همچنین «لوومنتول»، ماده خنککنندهای که در برخی شربتسینههای خلط آور وجود دارد، یک حس خنکی پشت گلو ایجاد میکند که با پوشاندن احساس تحریک، قلقلک را کاهش میدهد.
به گزارش ایندیپندنت، در سرفههای خلط دار، فرد ممکن است احساس کند که حجم زیادی خلط در گلویش جمع شده و قفسهسینهاش سنگین است. این مشکل میتواند ناشی از عفونتهای ثانویه مثل برونشیت باشد که راههای هوایی را ملتهب میکند یا از تجمع مخاط در بینی و سینوسها ایجاد شود.
بسیاری برای این مسئله، سراغ شربتهای بدون نسخه میروند، اما در این مقاله تاکید شده است که باید به تاثیر آنها با شک و احتیاط نگاه کرد. مثلا درباره اثر ماده «گایافنزین» که میگویند خلط را رقیق میکند، شواهد قطعی وجود ندارد.
شربتهای حاوی آنتیهیستامینهای خوابآور مانند «دیفنهیدرامین» هم شاید کمک کنند شب بهتر بخوابید اما خود سرفه را درمان نمیکنند. درباره اینکه عصارههای گیاهی مانند آویشن یا اسکوئیل، اثر محسوسی داشته باشند هم شواهد کمی وجود دارد.
متخصصان در این مطالعه توصیه میکنند بهترین کار این است که صبر کنید تا سرفه بهطور طبیعی خوب شود، آب کافی بنوشید و آبنباتهای مکیدنی استفاده کنید که باعث بلع بیشتر خلط میشوند و سرفه را تا مدتی مهار میکنند.
به یاد داشته باشید که سرفه سازوکار طبیعی بدن برای پاکسازی مخاط از مجاری تنفسی است. اگر سرفه خلطی دارید، بیرون انداختن خلط میتواند راههای هوایی را سبکتر کند. «جکی اسمیت» یکی از متخصصان در این مطالعه میگوید: من هرچقدر لازم باشد سرفه میکنم و سعی نمیکنم آن را سرکوب کنم، اما اگر خلط را قورت دهید هم هیچ مشکلی ندارد و معده میتواند آن را تجزیه کند.
تنها زمانی باید نگران خلط باشید که رنگ آن قهوهای تیره باشد، چون ممکن است نشاندهنده وجود خون باشد. بیشتر سرفههای خلط دار معمولا ظرف چند هفته بدون آنتیبیوتیک بهتر میشوند اما اگر بیشتر از سه هفته طول کشید، اسمیت توصیه میکند حتما به پزشک مراجعه کنید.
ترکیب عسل و لیمو چطور است؟
شربت آبلیموعسل گرم خانگی هم میتواند همان تاثیر آرامبخش شربتسینههای معمولی را برای سرفه خشک داشته باشد.
طبق یک مرور علمی معتبر سازمان پژوهشی بینالمللی «کوکران»، برای کودکان بالای یک سال مبتلا به سرفه و سرماخوردگی، شربت عسل و لیمو «میتواند تاحدی مفید باشد».