آیا شُستن لباسهای نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
یک تحقیق در سال ۲۰۲۰ دریافت که باکتریها و ویروسها میتوانند به مدت روزها یا حتی هفتهها روی برخی پارچهها زنده بمانند.
این بدان معناست که خریدن لباس از یک فروشگاه، جایی که ممکن است پیشتر، افراد دیگری آن را پرو کرده باشند و سپس پوشیدن آنها بدون شستن، میتواند خطر بروز واکنش پوستی یا حساسیت را ایجاد کند.
با وجود اینکه بسیار غیرمحتمل است که از لباس یا ملحفه نو بیمار شوید اما کار اضافی شستن پیش از پوشیدن، همچنان ارزشش را دارد.
اقلام با رنگ روشن مانند سوییشرتهای قرمز و شلوار جینهای تیره از جمله مواردی هستند که باید پیش از پوشیدن شسته شوند.