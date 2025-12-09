خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهنوش بختیاری: عاشق نماز خواندن هستم اما می ترسم در جمع بیان کنم+ فیلم

بهنوش بختیاری: عاشق نماز خواندن هستم اما می ترسم در جمع بیان کنم+ فیلم
کد خبر : 1724868
لینک کوتاه کپی شد.

بهنوش بختیاری، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران، در گفت‌وگویی جذاب با مجید واشقانی به عشق و احساس قلبی‌اش نسبت به نماز و تأثیر روحی عمیق آن بر زندگی‌اش اشاره کرد.

صحبت‌های بهنوش بختیاری درباره نماز خواندن

بهنوش بختیاری، در گفت‌وگویی با مجید واشقانی، نکاتی جالب درباره تجربه شخصی خود از نماز خواندن بیان کرد. وی اظهار داشت که نماز خواندن حس فوق‌العاده‌ای به او منتقل می‌کند و از این لحظه‌ها به شدت لذت می‌برد.

بهنوش بختیاری ، بازیگر شناخته‌شده عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1354 در منطقه مهرآباد جنوبی تهران به دنیا آمد. این هنرمند در خانواده‌ای شش نفره پرورش یافت و دارای یک خواهر و دو برادر بزرگ‌تر به نام‌های بهناز، بهزاد و بهروز است. پدر او، بهرام بختیاری، اصالت بختیاری دارد، در حالی که مادرش، اشرف خانم، اهل تهران است. جالب است بدانید این بازیگر و پدرش در فیلمی به نام «زندگی در شهر بزرگ» مشترکاً نقش‌آفرینی کرده‌اند.

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری