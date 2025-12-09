بهنوش بختیاری: عاشق نماز خواندن هستم اما می ترسم در جمع بیان کنم+ فیلم

صحبت‌های بهنوش بختیاری درباره نماز خواندن

بهنوش بختیاری، در گفت‌وگویی با مجید واشقانی، نکاتی جالب درباره تجربه شخصی خود از نماز خواندن بیان کرد. وی اظهار داشت که نماز خواندن حس فوق‌العاده‌ای به او منتقل می‌کند و از این لحظه‌ها به شدت لذت می‌برد.

بهنوش بختیاری ، بازیگر شناخته‌شده عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1354 در منطقه مهرآباد جنوبی تهران به دنیا آمد. این هنرمند در خانواده‌ای شش نفره پرورش یافت و دارای یک خواهر و دو برادر بزرگ‌تر به نام‌های بهناز، بهزاد و بهروز است. پدر او، بهرام بختیاری، اصالت بختیاری دارد، در حالی که مادرش، اشرف خانم، اهل تهران است. جالب است بدانید این بازیگر و پدرش در فیلمی به نام «زندگی در شهر بزرگ» مشترکاً نقش‌آفرینی کرده‌اند.

منبع رکنا

انتهای پیام/