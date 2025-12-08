شیرینکنندههای مصنوعی هم به کاهش وزن کمک می کنند
تحقیقات جدید نشان میدهد استفاده از شیرینکنندههای مصنوعی میتواند کاهش وزن جزئی و حفظ سلامت روده را تسهیل کند، هرچند شواهد همچنان محدود و متناقض است.
بسیاری از افراد برای کاهش مصرف شکر و کالری به شیرینکنندههای مصنوعی مانند آسپارتام، سوکرالوز و الکلهای قندی روی میآورند. در حالی که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) همه این محصولات را بیخطر میداند، مطالعات پیشین درباره اثر آنها بر وزن و میکروبیوم روده متناقض بوده است.
مطالعهای اروپایی روی بیش از ۳۴۰ بزرگسال و ۳۸ کودک با اضافه وزن نشان داد گروهی که از محصولات حاوی شیرینکنندههای مصنوعی استفاده کردند، پس از یک سال به طور متوسط ۱.۶ کیلوگرم کمتر از گروه دیگر وزن داشتند و میکروبیوم آنها با باکتریهای تولیدکننده اسیدهای چرب کوتاهزنجیر تقویت شد. این اسیدها نقش مهمی در انرژی و سیستم ایمنی دارند.
با این حال، محدودیتهای این تحقیق قابل توجه است: بیش از پنج نویسنده با صنعت شیرینکنندههای مصنوعی ارتباط مالی داشتند، حدود ۴۰ درصد شرکتکنندگان مطالعه را ترک کردند و برخی معیارها دقیق اندازهگیری نشدهاند. بنابراین نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند.
کارشناسان توصیه میکنند مصرف زیاد شکر را کاهش دهید و شیرینکنندههای مصنوعی را در حد اعتدال استفاده کنید. انتخاب مواد طبیعی مانند عسل و شیره افرا هم میتواند کمککننده باشد، هرچند کالری مشابه شکر دارند.