بسیاری از افراد برای کاهش مصرف شکر و کالری به شیرین‌کننده‌های مصنوعی مانند آسپارتام، سوکرالوز و الکل‌های قندی روی می‌آورند. در حالی که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) همه این محصولات را بی‌خطر می‌داند، مطالعات پیشین درباره اثر آنها بر وزن و میکروبیوم روده متناقض بوده است.

مطالعه‌ای اروپایی روی بیش از ۳۴۰ بزرگسال و ۳۸ کودک با اضافه وزن نشان داد گروهی که از محصولات حاوی شیرین‌کننده‌های مصنوعی استفاده کردند، پس از یک سال به طور متوسط ۱.۶ کیلوگرم کمتر از گروه دیگر وزن داشتند و میکروبیوم آنها با باکتری‌های تولیدکننده اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیر تقویت شد. این اسیدها نقش مهمی در انرژی و سیستم ایمنی دارند.

با این حال، محدودیت‌های این تحقیق قابل توجه است: بیش از پنج نویسنده با صنعت شیرین‌کننده‌های مصنوعی ارتباط مالی داشتند، حدود ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان مطالعه را ترک کردند و برخی معیارها دقیق اندازه‌گیری نشده‌اند. بنابراین نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند.

کارشناسان توصیه می‌کنند مصرف زیاد شکر را کاهش دهید و شیرین‌کننده‌های مصنوعی را در حد اعتدال استفاده کنید. انتخاب مواد طبیعی مانند عسل و شیره افرا هم می‌تواند کمک‌کننده باشد، هرچند کالری مشابه شکر دارند.