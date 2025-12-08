خبرگزاری کار ایران
شیرین‌کننده‌های مصنوعی هم به کاهش وزن کمک می کنند

شیرین‌کننده‌های مصنوعی هم به کاهش وزن کمک می کنند
تحقیقات جدید نشان می‌دهد استفاده از شیرین‌کننده‌های مصنوعی می‌تواند کاهش وزن جزئی و حفظ سلامت روده را تسهیل کند، هرچند شواهد همچنان محدود و متناقض است.

بسیاری از افراد برای کاهش مصرف شکر و کالری به شیرین‌کننده‌های مصنوعی مانند آسپارتام، سوکرالوز و الکل‌های قندی روی می‌آورند. در حالی که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) همه این محصولات را بی‌خطر می‌داند، مطالعات پیشین درباره اثر آنها بر وزن و میکروبیوم روده متناقض بوده است.

مطالعه‌ای اروپایی روی بیش از ۳۴۰ بزرگسال و ۳۸ کودک با اضافه وزن نشان داد گروهی که از محصولات حاوی شیرین‌کننده‌های مصنوعی استفاده کردند، پس از یک سال به طور متوسط ۱.۶ کیلوگرم کمتر از گروه دیگر وزن داشتند و میکروبیوم آنها با باکتری‌های تولیدکننده اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیر تقویت شد. این اسیدها نقش مهمی در انرژی و سیستم ایمنی دارند.

با این حال، محدودیت‌های این تحقیق قابل توجه است: بیش از پنج نویسنده با صنعت شیرین‌کننده‌های مصنوعی ارتباط مالی داشتند، حدود ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان مطالعه را ترک کردند و برخی معیارها دقیق اندازه‌گیری نشده‌اند. بنابراین نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند.

کارشناسان توصیه می‌کنند مصرف زیاد شکر را کاهش دهید و شیرین‌کننده‌های مصنوعی را در حد اعتدال استفاده کنید. انتخاب مواد طبیعی مانند عسل و شیره افرا هم می‌تواند کمک‌کننده باشد، هرچند کالری مشابه شکر دارند.

 

