در پی افزایش پرسش‌های شهروندان درباره جزئیات طرح سه‌نرخی شدن بنزین، مجموعه‌ای جامع از سؤالات متداول با هدف شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی دقیق به دغدغه‌های عمومی روی سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.

مهم‌ترین ابهامات مردم از جمله نحوه محاسبه سهمیه، مشمولان طرح، نحوه ثبت شکایات و جزئیات مربوط به خودروهای عمومی و شخصی در بخش سؤالات متداول توضیح داده شده است. هدف از انتشار این مجموعه، افزایش شفافیت، جلوگیری از انتشار شایعات و کمک به درک بهتر سازوکار جدید عرضه بنزین اعلام شده است.

مرکز پاسخگویی این شرکت نیز به شماره «۰۹۶۲۷» برای دریافت هرگونه پرسش‌ جدید و به‌روزرسانی مستمر این بخش فعال است و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح در فرآیند سه‌نرخی شدن بنزین، بلافاصله از طریق همین درگاه و یا دیگر بسترهای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود.

یکی از سوالات متداول مردم در این زمینه این بود که آیا سقف ذخیره سهمیه در کارت سوخت تغییری می کند؟ که در پاسخ اعلام شده که سقف ذخیره بر روی کارت هوشمند سوخت مالکین خودروهای شخصی که تنها یک خودرو دارند پس از اجرای طرح تغییری نخواهد کرد.

در پاسخ به این سوال که آیا زمان شارژ سهمیه (اول هر ماه) ثابت خواهد بود؟ اعلام شده که بله، سهمیه سوخت خودروهای بنزینی شخصی و عمومی طبق روال قبل ابتدای هر ماه واریز می شودو در صورت سلامت فیزیک کارت، نیازی به تعویض کارت سوخت نمی باشد.

کارت سوخت مفقود یا معیوب شود، سوخت‌گیری چگونه انجام می‌شود؟

در صورت مفقودی و معیوب شدن کارت با مراجعه به سامانه درخواست کارت سوخت به آدرس FCS.NIOPDC.IR و یا مراجعه به پلیس ١٠+ با در دست داشتن کارت خودرو، بیمه نامه، کارت ملی دارنده خودرو می تواند درخواست کارت المثنی ثبت کند و تا زمان صدور کارت هوشمند سوخت از طریق کارت اضطراری جایگاه سوختگیری نماید.

همچنین در صورت اختلال در سامانه، امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه وجود دارد و اینکه اپلیکیشن یا درگاه جدیدی برای مشاهده سهمیه و تراکنش ها معرفی شود، جزء فرآیند طرح نمی‌باشد.

آیا به خودروهای نوشماره سهمیه تعلق می گیرد؟

پاسخ به این سوال منفی است اما درباره اینکه سهمیه کدام دسته از خودروها قطع خواهد شد و زمان دقیق قطع سهمیه چه زمانی است و آیا برای این دسته از خودروها امکان استفاده از سهمیه های قبلی وجود دارد، اعلام شده که براساس مصوبه هیئت محترم وزیران از نیمه دوم آذر ماه سهمیه نرخ اول و دوم به خودوهای دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف می شود و امکان استفاده از سهمیه‌های قبلی وجود ندارد.

اما در پاسخ به این سوال که آیا لازم است اطلاعات مالک یا پلاک خودرو به روزرسانی شود؟گفته شده در صورتی که خودرو به نام نباشد می بایست از طریق مراکز شماره گذاری این اقدام صورت پذیرد و اینکه زمان خرید و فروش خودرو وضعیت سهمیه چگونه منتقل می شود، کارت هوشمند سوخت متعلق به خودرو است و در صورت دارا بودن فرد با شرایط مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهمیه صرفا به یک خودرو شخصی، به فرد مالک خودرو سهمیه مورد نظر تخصیص خواهد یافت.

زمان دقیق اجرای طرح براساس مصوبه هیئت وزیران نیمه دوم آذر ماه ١٤٠٤ خواهد بود و اینکه آیا به تاکسی های اینترنتی سهمیه تعلق می گیرد و میزان و سازوکار تخصیص آن چگونه است؟ گفته شده که براساس مصوبه هیئت وزیران و پس از تشکیل کارگروه مربوطه و ایجاد سازوکار لازم امکان تخصیص سهمیه اعتباری به ناوگان فعال در سکوهای جابجایی مسافر فراهم خواهد شد.

