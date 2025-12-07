علیرضا خامسیان در دانشگاه مازندران مطرح کرد؛
دانشگاه همچنان سرمایه بزرگ کشور است
عاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور گفت: بر اساس سیاست دولت چهاردهم، هیچ نهاد غیر مرتبط با دانشگاه حق دخالت در امور دانشگاه را ندارد و در همین راستا، بسیاری از دانشجویان و استادانی که در سال ۱۴۰۱ دچار مشکلاتی شده بودند، به دانشگاه برگشتند و به تحصیل و تدریس مشغول شدند.
به گزارش ایلنا،علیرضا خامسیان در جمع نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه مازندران، با گرامیداشت روز دانشجو و شهادت ۳ آذر اهورایی اظهار کرد: دانشجویان باید پیشگام در توسعه باشند، اما مشکلات پیش روی این قشر سبب شد دانشجویان از مسیر اثرگذاری خود خارج شوند.
وی گفت: دانشجویان در شرایط فعلی دغدغههای چون آینده شغلی، وضعیت اقتصادی، شرایط بازار کار روبرو هستند و این مشکلات انباشته شده بیان دغدغههای دانشجویی در حوزه اجتماعی، سیاسی و مطالبهگری را کاهش میدهد.
خامسیان با اشاره به این مطلب که در گذشته ماهیت بیشتر پرسشگریهای دانشجویان معطوف به مسایل سیاسی و اجتماعی بوده است، اما امروزه بخش زیادی از پرسشهای دانشجویان تخصصی، علمی و مبتنی بر رشته تحصیلی خودشان است، اظهار کرد: دلیل آن همان هزینههایی بود که فضای دانشگاه در گذشته بر آنها تحمیل کرده بود.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رییسجمهور، با تاکید بر اهمیت وفاق بین دانشجویان و مدیریت در دانشگاه افزود: ضعف برخی ساز و کارهای ارتباطی میان دانشجویان و ساختار مدیریت باعث شد تا در سالهای اخیر برخی از تشکلهای دانشجویی تضعیف شوند و سطح مشارکت فعالیت دانشجویی کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر میدان فعالیت برای تشکلهای دانشجویی و جنبش دانشجویی، آنچنان وسیع نبود و یک فضای گفت و گو بین دانشجو و مسوولان به مفهوم عام حاکم نبود.
خامسیان با بیان اینکه جریانات سیاسی نباید به دنبال بدیل خود در دانشگاهها باشند، خاطرنشان کرد: در مقطعی شاهد بودیم برخی نهادها به دنبال ایجاد تشکلهای دست ساخته بودند که همین موضوعات جنبش دانشجویی را با سکون و رخوت مواجه کرد.
وی افزود: در دولت چهاردهم شاهد رفع مشکل دانشجویان ممنوع از تحصیل هستیم که در مقاطعی دچار مشکل شده بودند.
خامسیان با بیان اینکه جنبش دانشجویی برای آنکه پیشرو توسعه باشد، باید احساس کند نقشآفرینی او جدی گرفته میشود بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و ساختارهای تصمیمسازی تأکید کرد.
این فعال سابق دانشجویی، با بیان اینکه دانشگاه همچنان سرمایه بزرگ کشور است، تأکید کرد: دانشجوی امروز ظرفیتهای عظیمی برای تحول دارد. کشور برای توسعه نیازمند جوانانی است که بپرسند، تحیلیل کنند، نقد کنند و دست آخر عمل کنند. احیای این روحیه نه فقط وظیفه دانشجو، بلکه مسئولیت مشترک خانواده دانشگاه، جامعه و نظام حکمرانی است.