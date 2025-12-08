طرز تهیه سس سیر خانگی

مواد لازم

سیر ۳ حبه

زرده تخم مرغ ۲ عدد

آبلیمو ۱ قاشق غذاخوری

روغن زیتون ۱ فنجان برگ

ریحان ۲ قاشق غذاخوری

نمک و فلفل به مقدار کافی

طرز تهیه

مرحله اول

۳ حبه سیر تازه را رنده کنید (اگر تمایل به استفاده از سیر بیشتری دارید می توانید مقدار آن را بیشتر کنید).

مرحله دوم

۲ عدد زرده تخم مرغ (فقط زرده تخم مرغ) را با همزن برقی بزنید تا سفید و کشدار شود.

مرحله سوم

سپس ۱ فنجان روغن زیتون تازه را به زرده تخم مرغ زده شده اضافه نمایید و مدام بهم بزنید تا یک مایه رقیق و یکدست حاصل شود.

مرحله چهارم

برگ ریحان تازه را شسته و بگذارید آب اضافی آن برود سپس با چاقو تیز ریز ریز خرد کنید و به اندازه ۲ قاشق غذاخوری آن را به مایه قبل اضافه نمایید. می توانید از پودر ریحان خشک هم استفاده نمایید و آنقدر بهم بزنید تا ریحان در کل مایه پخش شود.

مرحله پنجم

در آخر ۳ حبه سیر رنده شده و ۱ قاشق غذاخوری آبلیمو (اگر از لیمو تازه استفاده شود بهتر است و از یک لیمو متوسط استفاده کنید) و مقداری نمک و فلفل را هم به مواد قبل اضافه نماید و همه مواد را باهم مخلوط نمایید به طوری که یک مایه یکدست حاصل شود.