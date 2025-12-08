طرز تهیه سس سیر خانگی
سس سیر از آن طعمدهندههایی است که بافت خامهای و عطر ویژهاش هر غذای سادهای را حرفهای و خوشخوراک میکند. تنها با چند ماده اولیه، میتوان سسی ساخت که کنار مرغ، پاستا، سیبزمینی یا سالاد، مثل امضای یک شف عمل کند.
سس سیر از نظر ظاهری شبیه به سس مایونز است اما سیر و ریحان موجود در آن، به این سس طعم فوق العاده ایی داده است. از خواص سیر هم که هرچه بگوییم باز هم کم است. این سس به دلیل عطر خوب سیر آن اشتها آور است و با انواع سالادها و فست فودها از جمله انواع پیتزا سرو می شود. برای درست کردن این چاشنی خوشمزه با ما همراه باشید.
مواد لازم
سیر ۳ حبه
زرده تخم مرغ ۲ عدد
آبلیمو ۱ قاشق غذاخوری
روغن زیتون ۱ فنجان برگ
ریحان ۲ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل به مقدار کافی
طرز تهیه
مرحله اول
۳ حبه سیر تازه را رنده کنید (اگر تمایل به استفاده از سیر بیشتری دارید می توانید مقدار آن را بیشتر کنید).
مرحله دوم
۲ عدد زرده تخم مرغ (فقط زرده تخم مرغ) را با همزن برقی بزنید تا سفید و کشدار شود.
مرحله سوم
سپس ۱ فنجان روغن زیتون تازه را به زرده تخم مرغ زده شده اضافه نمایید و مدام بهم بزنید تا یک مایه رقیق و یکدست حاصل شود.
مرحله چهارم
برگ ریحان تازه را شسته و بگذارید آب اضافی آن برود سپس با چاقو تیز ریز ریز خرد کنید و به اندازه ۲ قاشق غذاخوری آن را به مایه قبل اضافه نمایید. می توانید از پودر ریحان خشک هم استفاده نمایید و آنقدر بهم بزنید تا ریحان در کل مایه پخش شود.
مرحله پنجم
در آخر ۳ حبه سیر رنده شده و ۱ قاشق غذاخوری آبلیمو (اگر از لیمو تازه استفاده شود بهتر است و از یک لیمو متوسط استفاده کنید) و مقداری نمک و فلفل را هم به مواد قبل اضافه نماید و همه مواد را باهم مخلوط نمایید به طوری که یک مایه یکدست حاصل شود.