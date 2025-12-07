خبرگزاری کار ایران
آقای‌پزشکیان! شما برای سفیدکردن آمدید نه سیاه‌کردن!
فعال سیاسی خطاب به پزشکیان نوشت: شما به‌جای سیاه‌کردن چندهزار اینترنت سفید، بروید سراغ سفیدکردن ده‌ها میلیون نفری که اینترنت‌شان سیاه است.

محمد مهاجری، فعال سیاسی، در کانال تلگرامی خود نوشت:

جناب رئیس‌جمهور! 

فرمودید که دستور داده‌اید اینترنت‌سفید بعضی‌ها را سیاه‌کنند. احسنت! با این دستور تبعیضی را برطرف کردید اما دارید همزمان صورت‌مسئله را پاک می‌کنید. 

شما آمده بودید که اینترنت را سفید کنید یعنی‌همه‌مردم ایران بتوانند بدون فیلتر به فضای‌اطلاع‌رسانی و کسب‌وکار دست پیدا کنند و حالا بعد از ۱۶ماه علنا اعلام می‌کنید زورتان نمی‌رسد. 

می‌گویید نمی‌شود با یک دستور فیلترینگ را برداشت. چرا نمی‌شود؟ خواستید و نشد؟ دوکلمه به مردم بگویید چه کسانی نمی‌گذارند و اسامی‌شان را اعلام کنید. خواهید دید همان اسامی که اعلام می‌کنید ظرف ده‌دقیقه خواهند گفت هیچ مشکلی نداریم. دقیقا مثل همین چندنماینده‌ای که وقتی اینترنت سفیدشان لو رفت گفتمد از همان زمانی که توی قنداق بودیم مخالف فیلترینگ بودیم! 

یکی از اعضای بسیارموثر شورایعالی فضای مجازی که به‌عنوان مدافع اصلی فیلترینگ از او یاد می‌شود در جلسه‌ای به خودم گفت من مخالف رفع فیلتر نیستم. یقین کنید بقیه‌شان هم در برابر اراده مردم و شما سپر می‌اندازند. 

ببخشید آقای پزشکیان! الان حتی اگر فیلترینگ هم برداشته شود لذتی برای مردم و رای‌دهندگان به شما ندارد. مثل لباس بعد از عید است که چنگی به دل نمی‌زند اما حداقل یک خاصیت دارد و ان اینکه مردم باور می‌کنند شما پای قول‌تان ایستاده اید. پس بجای سیاه‌کردن چندهزار اینترنت سفید، بروید سراغ سفیدکردن دههامیلیون نفری که اینترنت‌شان سیاه است. 

ایام کوتاه‌آمدنتان در برابر عاشقان فیلترینگ مستدام!

 

