خرید و فروش خانه های ۳ میلیاردی در کدام مناطق تهران رونق دارد؟

خرید و فروش خانه های ۳ میلیاردی در کدام مناطق تهران رونق دارد؟
کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده دسترسی به مسکن بیش از هر زمان دیگری سخت و دشوار شود.

در چنین شرایطی، بسیاری از مستاجران و خریداران به دنبال واحدهایی هستند که با بودجه‌های محدود هم‌خوانی داشته باشد. 

بنابراین، پرسش بسیاری از متقاضیان این است که با بودجه سه میلیارد تومانی در کجای تهران می‌توان خانه خرید؟ واقعیت آن است که اغلب خانه های ۳ میلیاردی، متراژهای کم و امکانات محدودی دارند؛ بسیاری از این واحدها فاقد آسانسور یا پارکینگ هستند و معمولا نیز در مناطق جنوبی پایتخت یافت می‌شوند.

خرید و فروش خانه های ۳ میلیاردی در کدام مناطق تهران رونق دارد؟

خرید طلا