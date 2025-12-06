خبرگزاری کار ایران
هشدار سازمان غذا و دارو درباره عرضه قاچاق داروی کاهش وزن ریتاتروتاید در فضای مجازی

هشدار سازمان غذا و دارو درباره عرضه قاچاق داروی کاهش وزن ریتاتروتاید در فضای مجازی
کارشناس دبیرخانه فهرست رسمی دارویی کشور، نسبت به انتشار تبلیغات مربوط به داروی ضدچاقی با نام ریتاتروتاید (Retatrutide) در فضای مجازی هشدار داد؛ چراکه این فرآورده که در برخی کانال‌ها به‌صورت قاچاق معرفی می‌شود، هنوز در مرحله پژوهشی است و هیچ مجوزی از مراجع معتبر جهانی دریافت نکرده است.

دکتر پوریا ترکمن گفت: مطالعات بالینی ریتاتروتاید هنوز تکمیل نشده و طبق اعلام منابع بین‌المللی، این دارو در هیچ کشوری از جمله کشور سازنده در دسترس عموم قرار ندارد.

او تأکید کرد: عرضه غیرقانونی چنین دارویی، حتی در صورت کسب مجوز احتمالی در آینده، می‌تواند سلامت مردم را با خطر جدی مواجه کند.

این متخصص داروسازی بالینی با اشاره به حساسیت بالای این دارو در زنجیره سرد افزود: نگهداری آن باید در دمای کنترل‌شده یخچال انجام شود و هرگونه اختلال در این شرایط، ساختار و کارآیی آن را از بین می‌برد.

ترکمن احتمال ارائه نمونه‌های تقلبی یا فاقد ماده موثره در بازار قاچاق را بسیار بالا دانست و توضیح داد: تجربه‌های مختلف در ایران و جهان نشان داده بسیاری از داروهای قاچاق آلوده، بی‌اثر یا دارای ناخالصی‌های خطرناک هستند و در مواردی موجب آسیب‌های جدی شده‌اند.

کارشناس دبیرخانه فهرست رسمی دارویی کشور تأکید کرد: داروهای استاندارد و دارای مجوز برای مدیریت چاقی در کشور موجود است و بیماران باید درمان کاهش وزن را صرفا زیر نظر پزشک متخصص و با استفاده از داروهای مجاز انجام دهند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، هرگونه مصرف فرآورده‌های قاچاق از جمله ریتاتروتاید (Retatrutide) می‌تواند پیامدهای جدی و غیرقابل پیش‌بینی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.

 

منبع ایسنا
